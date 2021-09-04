Археологи в России обнаружили потрясающую сокровищницу средневековых серебряных украшений, захороненную за 100 лет до татаро-монгольского ига

В их число входили металлические подвески и «семилучевые кольца», символизирующие солнечные лучи.
Средневековые русские прятали свои драгоценности от монголов во время кровожадного разграбления Старой Рязани в 1237 году.
Но эксперты говорят, что этот тайник датируется концом 10 или началом 11 века.
Клад изящных серебряных колец, браслетов и подвесок, захороненный в XII веке, был недавно обнаружен археологами на юго-западе России, пишет dailymail.co.uk.
Редкое сокровище, которое включает в себя характерные «семилучевые кольца», которые, как считается, представляют лучи Солнца, было найдено недалеко от Старой Рязани, одного из самых древних городов России, места кровожадного нападения монголов в 1237 году.
Исследователи говорят, что богатые российские граждане обычно прятали свои сокровища от захватчиков, но этот клад из 32 предметов был спрятан более чем за 100 лет до нападения монголов.
Археологи из Российской академии наук и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника надеются выяснить, почему такая ценная добыча, получившая название «сокровище Исада», была спрятана без неминуемой угрозы нападения.
«Дальнейшие исследования сокровищ, техники их изготовления, состава металла дополнят наши знания о ранней истории Старой Рязани», - сказал исследователь РАН Александр Морозов, согласно переведенному заявлению Российской академии наук.
«Возможно, это раскроет исторический контекст сокрытия клада».
По словам исследователей, эти изделия хорошо сделаны и типичны для традиционных женских костюмов, которые носили волжские финны, древняя группа людей, живущих в России.
Кольца с семью лучами, предположительно завезенные с Дальнего Востока, стали отличительной чертой раннесредневековых русских украшений.
На некоторых браслетах есть три серебряные тесьмы с рельефными крестами и пальмовыми листьями - их стиль и техника также указывают на происхождение 10 или 11 веков.
Обнаружен также распавшийся головной убор с остатками спиральных бус «и различных придатков».
Клад, обнаруженный на территории нынешнего Суздальского Ополья, также включал восемь гривен - шестигранные подвески из драгоценных металлов, которые носили на шее.
Из-за их единого размера - около 4,6 фунта - гривны также могли использоваться в качестве валюты или стандартной единицы измерения веса в средневековой России. Они фактически и дали название современной украинской валюте.
Археологи также нашли металлическую чашу с петлевидной ручкой - необычный предмет для этого региона, происхождение которого окончательно не установлено.
«На данный момент мы можем только предположить, что это ближневосточный импорт, который оказался в Восточной Европе задолго до того, как комплекс был спрятан в земле», - говорится в сообщении.
Сокровища, спрятанные во время и незадолго до осады 1237 года, были обнаружены в Старой Рязани и раньше: знаменитый рязанский клад Бармы, в который входит коронационное ожерелье русского князя, ныне хранящееся в Кремле, было случайно обнаружено там в 1822 году.
Археологи говорят, что этот клад был закопан в лесной зоне на излучине реки Оки, крупного притока Волги, примерно за 100 лет до этого смертоносного нападения.
Как сообщает Live Science, разграбление Старой Рязани было столь же полным, сколь и жестоким: выживших не осталось и почти 100 отрубленных голов были обнаружены археологами.
Примерно в 140 милях от Москвы Старая Рязань находилась дальше на восток, чем другие русские княжества, и первой пал от внука Чингисхана Батыя после недельной осады.
Войска хана продолжали подчинять себе большую часть Руси, а его преемники, известные как Золотая Орда, десятилетиями правили центральной и южной Россией.
С 19 века было обнаружено более десятка скрытых сокровищ, относящихся к осаде Старой Рязани.
Однако этот клад является исключением. Группа РАН на основании анализа ювелирных украшений и находящейся рядом керамики датировала его концом 11 или началом 12 века.
«Внешний вид предметов клада Исад позволяет отнести время его сокрытия к ранней истории Старой Рязани, в которой еще много белых пятен», - говорится в заявлении Института археологии РАН Игоря Стрикалова.
«Клад Исада явно старше старорязанского, в нем есть и другие виды орнаментов, выполненные в более простой технике и более архаичной манере».