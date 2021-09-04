Как помог Бердск укрепить рейтинг губернатора Новосибирской области Травникова: Топ-25 глав регионов
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Как помог Бердск укрепить рейтинг губернатора Новосибирской области Травникова: Топ-25 глав регионов

1:10:529/4/2021Фото: berdsk.nso.ru
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За июль-август 2021 года он поднялся в рейтинге на два пункта и занял 18-ю строчку. Лидирует по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор НСО Андрей Травников (на фото - справа) и мэр Бердска Евгений Шестернин

Глава Новосибирской области Андрей Травников повысил свои позиции в рейтинге российских губернаторов.

Эксперты отметили бывшего мэра Вологды и нынешнего губернатора Новосибирской области Вологды Травникова в числе лучших руководителей субъектов РФ. За июль-август 2021 года он поднялся в рейтинге на два пункта и занял 18-ю строчку.

В заслуги Травникову эксперты поставили выделение огромных денег на ремонт дорог. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", когда критика в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локтя достигла максимума, губернатор взял под личное управление важные проекты в дорожной сфере столицы Сибири. В том числе ремонт Бердского шоссе и ряд центральных улиц областного центра.

Кроме того, в регионе идет масштабное строительство многофункциональной ледовой арены к МЧМ-2023 по хоккею, бассейна СКА. Определен земельный участок под Бердском, где в ближайшее время начнется воплощение крупного федерального проекта - детского реабилитационного центра на 300 мест. "Курьер. Среда. Бердск" ранее рассказывал, что часть территории соседнего Новосибирского района ради центра передадут Бердску. Напомним, сменился подрядчик строительства.

На оценку деятельности Андрея Травникова также повлияла реконструкция новосибирского аэропорта Толмачево, а также еще один бердский проект. Летом 2021 года запущена новая линия на крупнейшем за Уралом предприятии по производству обоев "Элизиум" в Бердске.

В конце июля из федерального бюджета Новосибирской области выделили еще 1 млрд рублей на решение первоочередных социальных задач: приведение в надлежащее состояние коммунальных сетей, ремонт и оснащение детсадов и школ, покупку служебного жилья для молодых  врачей и учителей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" из дополнительных денег Травников приказал выделить средства на отсыпку бердских улиц. Напомним, что щебенение дорог частного сектора сопровождалось скандалом: по секретному письму спикер горсовета Владимир Голубев требовал ускорить работы на улице его округа, поскольку после 20 сентября это будет неактуально (выборы в горсовет Бердска пройдут 19 сентября).

Рейтинг губернаторов

1 СОБЯНИН Сергей Семёнович Город федерального значения Москва
2 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Республика Татарстан
3 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская область
4 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чеченская Республика
5 МООР Александр Викторович Тюменская область
6 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область
7 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха (Якутия)
8 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область
9 БУРКОВ Александр Леонидович Омская область
10 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Город федерального значения Санкт-Петербург
11 ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич Московская область
12 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская область
13 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская область
14 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская область
15 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий автономный округ
16 ХАБИРОВ Радий Фаритович Республика Башкортостан
17 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
18 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская область
19 ЦИВИЛЁВ Сергей Евгеньевич Кемеровская область – Кузбасс
20 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская область
21 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская область
22 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край
23 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская область
24 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесская Республика
25 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская область

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рейтингскандалремонт дорогАндрей Травников
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