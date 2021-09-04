Будут ли заставлять школьников ставить прививки от коронавируса, ответил замминистра просвещения

Несовершеннолетних школьников не станут заставлять обязательно вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщил замминистра просвещения РФ Александр Бугаев 3 сентября. По его словам, не идет речь об отстранении от уроков учеников без прививок.
"Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит", - сказал он, добавив, что о недопуске не привитых к урокам также речи не идет. "Абсолютно", - цитирует чиновника ТАСС.
Но в целом он считает вакцинацию правильным решением:
"Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем. Но это прежде всего внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает. Мы сегодня имеем значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе. Это очень отрадно и говорит о высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества".
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в бердских школах на 1 сентября 2021 года лишь 40% учителей прошли вакцинацию от коронавируса.