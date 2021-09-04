Изменения в выплате пенсий в 2022 году россиянам разъяснил эксперт
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Изменения в выплате пенсий в 2022 году россиянам разъяснил эксперт

9:29:009/4/2021
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По словам профессора Финогеновой, для получения соцдоплат пенсионерам не придется подавать заявления.

Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий

Вскоре для получения социальных доплат к пенсии до прожиточного минимума неработающим гражданам пенсионного возраста не придется подавать заявления на пересчет. Выяснилось, что с 2022 года он будет производиться автоматически - в беззаявительном порядке. Так пояснила "Прайму"  профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Кроме того, пенсии и соцдоплаты будут автоматически начислять безработным гражданам за 2 года до выхода на пенсию. Это произойдет в том случае, если они не смогут официально найти работу. Такие же условия предусмотрены и для инвалидов при наступлении пенсионного возраста. Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности станет беззаявительной, если трудовой стаж составляет не менее 30 лет.

"Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", — отметила профессор.

Она уточнила, что надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности (так было раньше). Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии. А пенсионерам, потерявшим надбавку в связи с переездом, восстановят выплаты.

С 2022 года на сайте "Госуслуг" будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах, рассказала эксперт. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, как сказано в постановлении правительства на эту тему.

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