Паралимпиада-2020: Медальный зачет по итогам игр в Токио за 3 сентября

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 3 сентября, 10-го медального дня соревнований.
У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (85), а также по общему числу наград (184).
Паралимпийская сборная России опустилась на четвертое место зачета, пропустив вперед команду США. В копилке россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые медали, всего 107 наград.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", под занавес Паралимпиады в Токио российские спортсмены установили рекорд по числу завоеванных медалей. На прошлых играх в Лондоне россияне завоевали 102 награды разного достоинства.
4 сентября часть паралимпийцев возвращается домой. Их будут встречать в полдень в аэропорту Шереметьево.