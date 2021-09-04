Паралимпиада-2020: Медальный зачет по итогам игр в Токио за 3 сентября
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Паралимпиада-2020: Медальный зачет по итогам игр в Токио за 3 сентября

9:44:169/4/2021Фото: vk.com
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Паралимпийская сборная России опустилась на 4-е место, пропустив вперед команду США. В копилке россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые медали, всего 107 наград.

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Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 3 сентября, 10-го медального дня соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (85), а также по общему числу наград (184).

Паралимпийская сборная России опустилась на четвертое место зачета, пропустив вперед команду США. В копилке россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые медали, всего 107 наград.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", под занавес Паралимпиады в Токио российские спортсмены установили рекорд по числу завоеванных медалей. На прошлых играх в Лондоне россияне завоевали 102 награды разного достоинства.

4 сентября часть паралимпийцев возвращается домой. Их будут встречать в полдень в аэропорту Шереметьево.


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