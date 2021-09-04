Новые штрафы за нарушения ПДД: Что изменится в 2022 году

Межведомственная рабочая группа проводит работу по изменениям в КоАП, благодаря чему россиян ждут новые штрафы с начала 2022 года.
Ездить без ТО И ОСАГО теперь будет очень накладно, фиксация данного вида нарушений будет происходить при помощи дорожных камер, и наказываться не чаще одного раза в сутки, это нововведение начнет работать с 1 марта 2022 года.
Отсутствие ТО приведет к наказанию до 2000 рублей (в настоящее время штраф от 500 до 800 рублей). Пьяная езда за рулем в присутствии в салоне детей моложе 16 лет приведет к штрафу до 50 тысяч рублей и лишению прав на три года (сейчас штраф в 30 тысяч рублей не зависит от того, были ли дети в машине, права можно потерять на два года), в случае если водитель спровоцировал аварию в состоянии алкогольного опьянения, а его раньше уже за это судили, то штраф составит 300-500 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет.
За превышение средней скорости наказание не изменится, но его нельзя будет оспорить. Увеличится список неисправностей, с которыми нельзя выезжать на дорогу - шины не по сезону, старые покрышки и другие.
Многие наказания за въезд на детскую и спортивную площадки, мойка автомобилей в неположенных местах, проезд по газонам и многие другие будут караться гораздо строже, пишет РБК.