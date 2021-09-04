Стас Намин и Симфонический оркестр Ленобласти в честь 70-летия музыканта дадут совместный концерт
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Стас Намин и Симфонический оркестр Ленобласти в честь 70-летия музыканта дадут совместный концерт

10:25:089/4/2021
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Выступление состоится 15 сентября во Дворце искусств Ленинградской области. Прозвучит его сюита "Осень в Петербурге".

Стас Намин готовится к юбилею

Как сообщали в правительстве Ленинградской области в пятницу, юбилейный концерт Стаса Намина пройдет во Дворце искусств Ленобласти. Автор хита "Мы желаем счастья вам" выступит вместе с областным симфоническим оркестром.

Так 15 сентября музыкант планирует отметить свое 70-летие. Как отметили в региональном правительстве, в программе прозвучат симфоническая сюита «Осень в Петербурге» в исполнении оркестра под управлением маэстро Михаила Голикова, симфония Centuria S-QUARK в сопровождении артистов театра Стаса Намина и фрагментов балета «Пороки и любовь».

В конце 1980-х годов Стас Намин, который вырос в семье музыкантов и интересовался музыкой с детства, создал Московский симфонический оркестр. В 1990-х оркестр записал первые пять частей его симфонической сюиты «Осень в Петербурге». После 2010-го музыкант полностью сконцентрировался на симфонической музыке и завершил работу над сюитой.

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