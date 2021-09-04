Прививку от кронавируса требовать от учителей имеют право руководители школ и вузов

Прохождение преподавателями и учителями вакцинации стало одним из первых правил в регионах, где ввели обязательные прививки.
Педагоги и другие представители профессий, связанных с общением с людьми, должны быть вакцинированы, если нет медицинских противопоказаний и медотводов.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Оксана Новикова рассказала о случае, когда педагог в Ростовской области написал отказ от вакцинации по своим убеждениям и должен быть отстранен от работы с учениками. Дело в том, что в декабре 2020 года прививка от коронавируса была внесена в Календарь профилактических прививок, при этом граждане разделены на три группы по приоритетам, работники образования отнесены к первой группе.
Для того, чтобы требовать о сотрудников данной сферы сделать прививки, в регионе должна быть введена обязательная вакцинация. Данные постановления введены во многих российских регионах, но не во всех. Власти Ростовской области вводили обязательность прививок, из этого следует, что данного работника не должны допускать к общению с учениками и студентами.
- Поскольку обязанность отстранить от работы работника образовательной организации в случае отсутствия у него прививок предусмотрена законом об иммунопрофилактике, то работодатель вправе требовать от всех работников образовательной организации прохождения обязательной вакцинации а при отказе – отстранить от работы. Исключение составляют сотрудники, которые имеют медицинские противопоказания к прививке, - сообщает правовой портал ГАРАНТ.РУ.
По информации "Курьер. Среда. Бердск", в бердских школах поставили прививки только 40% учителей.