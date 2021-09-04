Стоматологи изуродовали пациентку и напали на журналистов после требования компенсации. Смотрите видео
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Стоматологи изуродовали пациентку и напали на журналистов после требования компенсации. Смотрите видео

12:19:059/4/2021Фото: НТВ
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В больницу Ольга Суханова обратилась с просьбой поставит ей брекеты, но непрофессионализм докторов оставил ее без зубов и с перекошенным лицом.

Брекеты могут не только улучшить улыбку но и сломать жизнь человеку

В Барнауле стоматология не выплачивает компенсацию за свою плохо сделанную работу, испортившую жизнь клиентки.

В клинику обратилась женщина для того, чтобы поставить брекеты, она не думала что желание иметь красивую улыбку может перевернуть ее жизнь с ног на голову. После того, как их ей поставили, она сразу стала испытывать дискомфорт — щека опухла уже на второй день, но по словам медиков, ей ничего не угрожало и брекеты остались на зубах. То что они были поставлены неправильно, позже докажет экспертиза.

- Через полгода у меня начало болеть ухо, челюсть. Я поняла, что мне становится хуже, хруст в челюсти появился. Мне говорили: „Болит ухо? Сходи к лору“, - рассказывает пациентка.

По заключению экспертов, к пациентке должно было быть привлечено пристальное внимание, потому что у нее есть аномалия развития сосудов, но доктора не учли данную особенность и довели до воспаления, установив брекет-систему.

- Начали сыпаться зубы, появились кисты. Это боль адская. Брекет-система сломала не только мне зубы, она мне сломала жизнь. Все время в больницах, я бы лучше с ребенком занималась. Полностью жизнь мою перевернуло и зачеркнуло, - рассказывает пострадавшая.

По словам пострадавшей, она не может выйти на улицу, не нанеся косметику - ее преследуют косые взгляды. После ухода мужа, Ольга замкнулась и ушла в себя. Она пытается получить от клиники компенсацию, суд постановил ее выплатить, но в стоматологии с ней не хотят разговаривать и пытаются оспорить решение суда.

Для того, чтобы добиться правды, Суханова прибегла к помощи журналистов, которые пострадали от нападения сотрудника стоматологии. Теперь в дело привлечена полиция, пишет НТВ.

После нападения на журналистов в отношении сотрудника клиники возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно после сообщения СУ СКР по Алтайскому краю

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", – сообщили в ведомстве.

По данной статье может последовать наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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