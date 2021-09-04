Грузовик рухнул с эстакады: Движение по Ленинградскому проспекту восстановили только утром. Смотрите видео
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Грузовик рухнул с эстакады: Движение по Ленинградскому проспекту восстановили только утром. Смотрите видео

11:20:529/4/2021Фото: Скриншот
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Водитель грузовика-миксера КамАЗ получил тяжелейшие травмы. Он чудом не раздавил ни одну из проезжающих внизу машин.

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С вечера пятницы движение по Ленинградскому проспекту в Москве было полностью перекрыто из-за аварии. К утру 4 сентября движение транспорта восстановили, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Автомобили перенаправляли по трассе- дублеру.

Вечером 3 сентября грузовик упал с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом. Водитель грузовика-миксера КамАЗ получил тяжелейшие травмы. Его госпитализировали с переломом позвоночника и многочисленными переломами костей.

По предварительным данным ГИБДД, он не справился с управлением на большой скорости. На видео запечатлено, как он не вписывается в поворот, сносит ограждение и падает на проезжую часть с моста. Он пролетел примерно 15 метров. Чудом рухнувший грузовик не раздавил ни одну из проезжавших мимо машин.

Расследование причин ДТП взяла на контроль столичная прокуратура. На месте происшествия работает следственная группа.

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