Грузовик рухнул с эстакады: Движение по Ленинградскому проспекту восстановили только утром. Смотрите видео

С вечера пятницы движение по Ленинградскому проспекту в Москве было полностью перекрыто из-за аварии. К утру 4 сентября движение транспорта восстановили, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Автомобили перенаправляли по трассе- дублеру.
Вечером 3 сентября грузовик упал с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом. Водитель грузовика-миксера КамАЗ получил тяжелейшие травмы. Его госпитализировали с переломом позвоночника и многочисленными переломами костей.
По предварительным данным ГИБДД, он не справился с управлением на большой скорости. На видео запечатлено, как он не вписывается в поворот, сносит ограждение и падает на проезжую часть с моста. Он пролетел примерно 15 метров. Чудом рухнувший грузовик не раздавил ни одну из проезжавших мимо машин.
Расследование причин ДТП взяла на контроль столичная прокуратура. На месте происшествия работает следственная группа.