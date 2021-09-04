Кремль согласился изменить закон о СМИ-иноагентах после обращения журналистов
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Кремль согласился изменить закон о СМИ-иноагентах после обращения журналистов

12:36:229/4/2021Фото: Pixabay
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Суд должен доказать ведение политической деятельности и определять, в чьих интересах она осуществляется.

В Кремле оценили предложения СМИ

В Кремле будет рассмотрено обращение СМИ, в котором предлагается внести поправки в законодательство об иноагентах. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим, — сказал он для РИА Новости.

Ранее во многих СМИ было опубликовано открытое обращение к властям с требованием обнуления списка иноагентов и изменения законодательства. Обращение «Дождя»* было поддержано во многих СМИ, среди которых  "Новая газета", "Эхо Москвы", Агентство новостей ТВ-2, и многие сетевые и региональные издания, профессиональные сообщества журналистов.

Среди основных предложений СМИ — решение о признании иноагентом должен принимать суд после представления Минюста, которое должно доказать ведение политической деятельности и определять, в чьих интересах она осуществляется.

Также одним из требований является решение о минимально допустимом финансировании из-за границы  (30%), а отчетность должна быть упрощена и добавлена возможность выйти из полученного статуса через определенное время.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сейчас в списке иноагентов 43 СМИ и журналиста.

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

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