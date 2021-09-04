Салют на 305-летие Бердска: Увидят ли его горожане 4 сентября — тайна раскрыта

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил точную информацию о том, прогремит ли в субботу, 4 сентября, салют в честь Дня города. Сегодня Бердск отмечает 305-летие с момента образования.
До последнего оставалось неизвестным, завершится ли день праздничным салютом в условиях отмены больших торжеств, которые обычно проходят в Бердске в День города. Как заверила в субботу «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко, салюта не будет. Праздничный фейерверк отменили из-за ограничений, введенных в Новосибирской области в связи с коронавирусом. При том, что деньги на салют и в целом на празднование Дня города были предусмотрены в городском бюджете.
Между тем, с 12.00 в субботу в парке состоятся локальные акции.
- На улице же мы маски не носим, - аргументировала Мокриенко.
Но сцену на площади Горького , где обычно проходят главные городские торжества, устанавливать не будут, подтвердила начальник отдела культуры. Музеи и учреждения культуры проведут онлайн-концерты. Как отметила Оксана Мокриенко, смотреть праздничные трансляции следует на их сайтах.
В городском парке культуры и отдыха с 12:00 до 19:00 запланированы мероприятия:
- Фотобудка, большой дартс, аэростат, инста-принтер.
- Чеканка монет, аквагрим, большой конструктор LEGO.
- Спортивные соревнования и игровые площадки на любой вкус и возраст.
- Всевозможные мастер – классы и фотозоны.
- Открытый городской фестиваль «Энергия молодости».
- Открытие памятника поэту Юрию Павкину.
- На площадке перед ГДК выступят любимцы публики - ансамбль «Дизель-бэнд».