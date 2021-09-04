Всех мигрантов чипируют в России с конца 2021 года

С России изменены требования к трудовым мигрантам, прибывающим в страну на заработки. Теперь они будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии и фотографирования и получить, при возможности, пластиковую карту, на которой сохранится данная информация.
- Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации, - сказано в приказе МВД.
Приказ о получении пластиковых карт иностранцами вступает в силу с 29 декабря 2021 года. Выдаваться документы с электронным носителем будут при наличии технической возможности.
Документ представляет собой пластиковую карту с размерами — 85,6 х 53,98 мм. На лицевой стороне расположена фотография владельца размером 3 х 4.
На электронном носителе информация со сведениями о владельце и чип с изображением отпечатков пальцев.