Всех мигрантов чипируют в России с конца 2021 года
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Всех мигрантов чипируют в России с конца 2021 года

1:23:259/4/2021Фото: PxHere
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Иностранцам начнут выдавать документы о пройденной процедуре снятия отпечатков пальцев с фотографией.

Каждый трудовой мигрант будет обязан сдать отпечатки пальцев

С России изменены требования к трудовым мигрантам, прибывающим в страну на заработки. Теперь они будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии и фотографирования и получить, при возможности, пластиковую карту, на которой сохранится данная информация.

- Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации, - сказано в приказе МВД.

Приказ о получении пластиковых карт иностранцами вступает в силу с 29 декабря 2021 года. Выдаваться документы с электронным носителем будут при наличии технической возможности.

Документ представляет собой пластиковую карту с размерами — 85,6 х 53,98 мм. На лицевой стороне расположена фотография владельца размером 3 х 4.

На электронном носителе информация со сведениями о владельце и чип с изображением отпечатков пальцев.

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