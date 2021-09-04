Пособия на детей начислят по новым правилам с 5 сентября: Богатые семьи тоже могут попасть в получатели

В Минтруде изменили формулу, по которой начисляются детские пособия и принимается решение о возможности произведения выплат в каждом конкретном случае.
Об изменениях в расчетах данные появились на сайте ведомства, где опубликован приказ, вступающий в силу с 5 сентября. Нововведения помогут большему числу россиян получать детские пособия. Кроме того, размер материнского капитала будет увеличен с 2022 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". За первого ребенка семье заплатят 503 237 рублей, за второго — 665 009 рублей. Вторая цифра подлежит оплате для семей, которые не получали выплату на первого малыша.
В настоящее время оформить детское пособие для детей-россиян, рожденных после 1 января 2018 года могут семьи, чей доход не больше двукратного прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом доход учитывается не за последний квартал, как раньше, а за год.
Расчет по-новому будет происходить постоянно, исходя из меняющихся данных по региону.
- Прожиточный минимум растет, а вместе с ним подрастают и критерии нуждаемости, так что под них подпадут семьи с более высоким доходом, — пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб "Парламентской газете".
Если документы на пособие подают родители до того, как ребенку исполнится 6 месяцев, то выплаты будут назначены с момента рождения, если после — то с даты обращения.