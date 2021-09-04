Фальков: Почему не всех 100-балльников по ЕГЭ зачислили на бюджет

В российских вузах в 2021 году не хватило мест для зачисления абитуриентов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Причиной тому — большое число абитуриентов, имеющих право на зачисление вне конкурса.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что, по его мнению, неудачами закончилось поступление тех лучших выпускников, которые подвали документы в ограниченное число учебных заведений.
- Вы знаете, это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших ведущих российских университетов, — сказал глава ведомства.
По словам чиновника, данная тенденция сохраняется в последние несколько лет, когда у абитуриентов интерес вызван только небольшим числом университетов и специальностей , которые они намерены получить.
Данный феномен может перестать существовать после создания в России 50-70 вузов с образованием высокого уровня и ужесточения правил поступления для олимпиадников, пишет "Парламентская Газета".