Фальков: Почему не всех 100-балльников по ЕГЭ зачислили на бюджет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Фальков: Почему не всех 100-балльников по ЕГЭ зачислили на бюджет

2:42:359/4/2021Фото: PxHere
0

В этом году в вузах на бюджетные места зачислили большое количество олимпиадников, для тех кто сдал ЕГЭ на 100 баллов мест не хватило.

Поступить в вузы смогли не все стобалльники

В российских вузах в 2021 году не хватило мест для зачисления абитуриентов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Причиной тому — большое число абитуриентов, имеющих право на зачисление вне конкурса.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что, по его мнению, неудачами закончилось поступление тех лучших выпускников, которые подвали документы в ограниченное число учебных заведений.

- Вы знаете, это никак не связано с ЕГЭ, это связано с интересом к определенным специальностям и направлениям и с желанием абитуриентов получить престижный диплом целого ряда наших ведущих российских университетов, — сказал глава ведомства.

По словам чиновника, данная тенденция сохраняется в последние несколько лет, когда у абитуриентов интерес вызван только небольшим числом университетов и специальностей , которые они намерены получить.

Данный феномен может перестать существовать после создания в России 50-70 вузов с образованием высокого уровня и ужесточения правил поступления для олимпиадников, пишет "Парламентская Газета".

Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «химии» с Байденом
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
вузабитуриентыпоступлениеолимпиадникиМинобрнауки РФВалерий Фальков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно выиграть олимпиаду только умом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пособия на детей начислят по новым правилам с 5 сентября: Богатые семьи тоже могут попасть в получатели
2:13:04 9/4/2021
Пособия на детей начислят по новым правилам с 5 сентября: Богатые семьи тоже могут попасть в получатели
В убийстве женщины с двумя детьми признался житель Кузбасса: Как убивал, показал на видео
1:47:06 9/4/2021
В убийстве женщины с двумя детьми признался житель Кузбасса: Как убивал, показал на видео
Отец убил друга-педофила за изнасилование дочери: как сельчанин Олег Свиридов насиловал детей ввело в шок весь мир
1:29:45 9/4/2021
Отец убил друга-педофила за изнасилование дочери: как сельчанин Олег Свиридов насиловал детей ввело в шок весь мир
В Лондоне обнаружили тайный ангар со 170 пыльными классическими автомобилями: от Land Rover и Mercedes-Benz - фото
1:24:51 9/4/2021
В Лондоне обнаружили тайный ангар со 170 пыльными классическими автомобилями: от Land Rover и Mercedes-Benz - фото
Всех мигрантов чипируют в России с конца 2021 года
1:23:25 9/4/2021
Всех мигрантов чипируют в России с конца 2021 года
Антирекорда по смертности от коронавируса Россия достигла в июле 2021 года
1:20:16 9/4/2021
Антирекорда по смертности от коронавируса Россия достигла в июле 2021 года
БердскКак помог Бердск укрепить рейтинг губернатора Новосибирской области Травникова: Топ-25 глав регионов
1:10:52 9/4/2021
Как помог Бердск укрепить рейтинг губернатора Новосибирской области Травникова: Топ-25 глав регионов
У 49-летнего психиатра обнаружили в телефоне 22 порнографических видео с животными
1:06:12 9/4/2021
У 49-летнего психиатра обнаружили в телефоне 22 порнографических видео с животными
Десятки детей и взрослых погибли от загадочной болезни - ученые в панике, лечения для нее не существует
1:01:13 9/4/2021
Десятки детей и взрослых погибли от загадочной болезни - ученые в панике, лечения для нее не существует
Кремль согласился изменить закон о СМИ-иноагентах после обращения журналистов
12:36:22 9/4/2021
Кремль согласился изменить закон о СМИ-иноагентах после обращения журналистов