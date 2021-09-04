Упавшего с моста у пляжа "Наутилус" вытащили из Оби новосибирские спасатели. Смотрите видео

Около полуночи 3 сентября в Муниципальную аварийно-спасательную службу обратился мужчина, рыбачивший на пляже «Наутилус» в Новосибирске - в районе Октябрьского моста. Вдруг он услышал плеск от падения в воду и стоны. На место сразу выдвинулись катер и автомобиль со спасателями МАСС.
— В 23:29 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от службы «112», что рыбачивший на территории пляжа «Наутилус» у Октябрьского моста рыбак услышал, как в воду упал человек, после чего, на воде были слышны стоны, — сообщили в службе спасателей МАСС.
На мели у третьей опоры моста спасатели обнаружили пострадавшего - мужчину в возрасте около 30 лет. Как рассказали в МАСС, в Оби снизился уровень воды, поэтому молодой человек упал на отмель и получил травмы.
По словам спасателей, пострадавшему повезло. Если бы поблизости не оказалось припозднившегося рыбака, упавший с моста, скорее всего, погиб бы.
На катере его отвезли к берегу и передали врачам скорой.