Упавшего с моста у пляжа "Наутилус" вытащили из Оби новосибирские спасатели. Смотрите видео
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Упавшего с моста у пляжа "Наутилус" вытащили из Оби новосибирские спасатели. Смотрите видео

3:06:099/4/2021
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Счастливая случайность спасла жизнь человеку, упавшему с Октябрьского моста. Припозднившийся рыбак услышал плеск воды и стоны. Пострадавший попал на отмель.

Мужчина упал с моста у пляжа «Наутилус» в Новосибирске

Около полуночи 3 сентября в Муниципальную аварийно-спасательную службу обратился мужчина, рыбачивший на пляже «Наутилус» в Новосибирске - в районе Октябрьского моста. Вдруг он услышал плеск от падения в воду и стоны. На место сразу выдвинулись катер и автомобиль со спасателями МАСС.

— В 23:29 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от службы «112», что рыбачивший на территории пляжа «Наутилус» у Октябрьского моста рыбак услышал, как в воду упал человек, после чего, на воде были слышны стоны, — сообщили в службе спасателей МАСС.

На мели у третьей опоры моста спасатели обнаружили пострадавшего -  мужчину в возрасте около 30 лет. Как рассказали в МАСС, в Оби снизился уровень воды, поэтому молодой человек упал на отмель и получил травмы.

По словам спасателей, пострадавшему повезло. Если бы поблизости не оказалось припозднившегося рыбака, упавший с моста, скорее всего, погиб бы.

На катере его отвезли к берегу и передали врачам скорой.

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