Новые подробности смерти педофила: "Он добрый, мухи не обидит", рассказала мать

В Самарской области было обнаружено тело убитого 32-летнего мужчины, которого считают педофилом. В его телефоне были записаны видео, на которых он совершает с девочками 6 и 8 лет насильственные действия сексуального характера. Убийство мог совершить один из отцов пострадавших девочек.
Следствие еще идет, о том, что думает о своем сыне его мать, выяснили журналисты 63.RU. При встрече оказалось, что женщине не сообщили о смерти ее сына, она до сих пор думает, что он жив и продолжает прятаться от полицейских.
— Отец у нас парализован, давно ушел из семьи. Дочь умерла немногим после своего 18-летия. Только сын у меня один остался. Женя добрый, мухи не обидит. Кота даже домой принес, а я же их вообще ненавижу. У меня инвалидность, а он всегда работал, покупал мне продукты и всё необходимое. Спал в зале. Они с Алексеем были близкими друзьями. Алексей постоянно просил его посидеть со своей дочерью. Она у него в третьем классе. Зачем, спрашивается? Бабушек, что ли, нет? Я ничего до последнего не знала. Однажды Женя пришел домой на нервах, затем пришел Алексей с женой и бывшей девушкой моего сына. Они очень громко выясняли отношения, затем мальчики куда-то пошли, когда я начала спрашивать, куда и зачем, ответили, что драться, - рассказывает мать убитого (издание изменило имена фигурантов).
По ее словам, она просила сына пойти и рассказать в полиции всю правду, хотя сама уверена, что ничего противоправного он не совершал. К ней несколько раз приходили следователи, но никто ей не сказал, что сына уже нет.
Женщина с инвалидностью находилась на иждивении сына, который работал в гараже в автосервисе. На самом деле подозреваемого в педофилии зовут Олег Свиридов, а его возможного убийцу Вячеслав.
По версии следствия, две девочки 6 и 8 лет с 2016 по 2021 год подвергались насильственным действиям со стороны убитого. Он хорошо знал родителей обеих, а отец третьеклассницы был его близким другом.
О преступлении против своего ребенка мужчина узнал, только увидев в телефоне друга запись эротического содержания с участием дочери. После задержания предполагаемый убийца сообщил, что педофил сам выкопал себе яму и сам нанес смертельное ножевое ранение.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возбуждены уголовные дела по факту сексуального насилия над тремя детьми. Источники в полиции сообщили, что в телефоне погибшего были и другие отвратительные видеоролики, на которых запечатлены жестокие изнасилования деревенских девочек в возрасте от шести до 11 лет.
На видеозаписях было указано, что мертвый подозреваемый издевался над детьми в течение пяти лет.
Жители Винтая требуют, чтобы Вячеславу не было предъявлено обвинение в убийстве: они считают его не убийцей, а защитником детей.
По последней информации, подозреваемого отпустили под домашний арест на два месяца - до 2 ноября.