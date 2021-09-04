Сильная буря в первой половине сентября 2021 года: Даты бури и возможные последствия для здоровья

Солнечная активность не прекращается никогда, поэтому в каждом месяце на земле наблюдается примерно 4 магнитных бури. Сентябрь 2021 года также не стал исключением. Первая магнитная буря, которая оказалась очень мощной, продлилась в период с 1 сентября до вечера 3 сентября 2021 года.
Второй неблагоприятный период, который также продлится в течение двух суток, ожидается в период с 10 по 12 сентября. Сначала буря ожидается в 21:00 по Москве , окончание 12 сентября также в графиках отмечено как 21:00 по московскому времени. Сила геомагнитных ударов будет на уровне 3-4 баллов , они будут непрерывными, то есть ослабления их не предвидится. Вероятность усиления геомагнитных ударов составляет 15%.
Прогнозы являются предварительными, дата начала и окончания бури могут немного измениться, однако примерное представление метеозависимые должны иметь. Именно для этого составляются предварительные расписания. Время перед началом магнитной бури благоприятно использовать для укрепления своего здоровья, а также для более успешного планирования своих дел на неблагоприятные дни, поскольку самые важные и ответственные дела рекомендуется переносить на другие дни.
Больше всего страдают от магнитных бурь люди, которые состоят на учёте у врача с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, чаще всего именно они являются метеозависимыми людьми. Любые резкие перепады погоды, а также магнитные бури, вызывают у таких людей обострения хронических заболеваний.
Чаще всего люди жалуются на сильные головные боли, головокружение, резкие подъёмы артериального давления, нервозность и тревожность, апатию, нарушения сна и бессонницу. В зависимости от вида хронического заболевания, недомогания в дни магнитных бурь могут быть совершенно разными. Так, если человек имеет заболевание опорно-двигательной системы, то он будет жаловаться на крутящие боли в суставах.
Геомагнитные колебания воздействует на наш организм так, что кровь сгущается, а сосуды приходят в тонус. Оба эти фактора в итоге приводят к тому, что в организме может возникать кислородное голодание, от которого в первую очередь страдает нервная система.
В такие неблагоприятные дни рекомендуется ограничить себе физические нагрузки, сделать питание более правильным и лёгким, отказаться от энергетических и тонизирующих напитков, в число которых входят кофе и чёрный крепкий чай. Рекомендуется совсем отказаться от алкоголя, а также от жирной и тяжёлой пищи.
Постарайтесь соблюдать один и тот же режим дня, вечерами не засиживайтесь перед телевизором. Очень хорошо выходить на пешеходную прогулку, а по утрам выполнять гимнастику и проводить оздоравливающие водные процедуры в виде обливания прохладной водой или контрастного душа.