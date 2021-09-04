С колеса обозрения сорвалась 23-летняя девушка: За ее жизнь борются врачи в реанимации
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С колеса обозрения сорвалась 23-летняя девушка: За ее жизнь борются врачи в реанимации

4:38:499/4/2021Фото: Public Domain Pictures
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Некоторые пользователи соцсетей считают, что скинуть Машу с неработающего аттракциона мог ее молодой человек. В полиции идет проверка обстоятельств произошедшего.

С колеса обозрения упала девушка

В Асбесте Свердловской области пытаются спасти 23-летнюю девушку, которая упала с колеса обозрения. Пострадавшая получила сильнейший удар головой и потеряла много крови. Как сообщил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, аттракцион, с которого сорвалась пострадавшая, давно не работает.

— Тревожное сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции Асбеста от единой диспетчерской службы по линии «112» сегодня в 08:17. Колесо обозрения, где случилась беда, уже несколько лет не функционирует. Там всё заржавело и пришло в негодность, но для местной молодежи это объект по-прежнему является притягательным, - рассказал представитель ведомства.

Личность девушки, за жизнь которой борются врачи, уже установлена. Также полицейские выясняют обстоятельства происшествия на месте.

— Это девушка по имени Мария, 1998 года рождения. По предварительным данным, сейчас она нигде не учится и не работает... Она сорвалась и упала, получив при этом сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, перелом. Сейчас Маша в тяжелом состоянии в реанимации в одной из больниц Асбеста, — сообщил Валерий Горелых.

Полицейским стало известно, что ее молодой человек, с которым она находилась в кабине аттракциона, раньше работал в луна-парке. Некоторые пользователи соцсетей считают, что это он мог скинуть Машу с колеса. В полиции идет проверка обстоятельств произошедшего.

— Молодой человек, которого уже опросили полицейские, уроженец Якутии, он не так давно прибыл в Свердловскую область вместе с луна-парком из Башкирии. Он познакомился с Машей и в итоге остался, а луна-парк давно уехал. Сейчас Андрей подрабатывает на автомойке, — сообщил Горелых. — Оперуполномоченные намерены в ближайшее время опросить бабушку Марии, у которой жил ее кавалер, а также других лиц, знакомых с образом жизни и поведением потерпевшей, чтобы установить причины, способствовавшие такому поступку. По итогам начавшейся проверки полиция Асбеста примет обоснованное решение.

О самом колесе обозрения известно, что оно работало с 1991 года, а в 2000 году было передано в частные руки и за это время пришло в негодность. В 2019 году экспертиза подтвердила его неисправность, пишет E1.RU.

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