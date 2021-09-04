Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни

Нумерологи считают, что каждая зеркальная дата года является мощной возможностью изменить свою жизнь к лучшему. В каждую дату изменения предлагаются для разных сфер, поскольку каждая цифра отвечает за своё. День считается днем силы, поскольку если его прожить по всем рекомендациям, то вы будете рады положительным переменам.
Девятка считается числом ангелов. А поскольку в дате аж две девятки, то влияние ее будет еще более мощным. Этот день будет наполнен любовью и гармонией во всем - положительную энергию дня вы сможете ощутить уже с самого утра. Если вы настроите себя на то. что эту положительную энергию никуда не растеряете, что сможете буквально "свернуть горы".
Энергии и вдохновения у вас хватить на осуществление самых смелых планов и желаний.
Поскольку для работы и финансов этот день также называется очень благоприятным, то самого утра постарайтесь заняться тем, чтобы завершить все ранее начатые дела, чтобы эти долги не тянули вас назад на энергетическом уровне. Постарайтесь не тратить свою энергию в этот день на выяснение отношений с начальством или с коллегами, поскольку чем больше вы успеете сделать сегодня, тем результативнее будет ваше будущее. Очень хорошо будет, если сегодня вы никому не откажете в помощи, поскольку такие добрые дела обязательно вернутся сторицей в вашу жизнь.
Если вы почувствуете, что кто-то желает испортить ваше настроение, либо обстоятельства будут складываться так, что вы начнете терять радость от дня, постарайтесь не поддаваться этим негативным эмоциям. Очень благоприятными будут решения о спонтанном отдыхе или внезапной поездке.
Девятка, помимо всего прочего, очень способствует творчеству, а поэтому попробуйте привнести в ваш обычный день необычные нотки, то есть не стоит проводить день так, как вы привыкли всегда. Возможно вы для себя откроете новый метод работы или получите какую-то новую информацию, которая поможет выстроить день не так, как вы привыкли. Чем больше творчества сегодня вы проявите, тем результативнее будет этот день.
Люди, для которых важное место занимают отношения в жизни, также смогут в этот день укрепить свои позиции. Человек либо осознает то, что отношения изжили себя их нельзя продолжать, либо влюбиться, либо сможет укрепить уже имеющиеся отношения. В любом случае - сдвиг в этом в этой сфере вашей жизни нужен будет всем. Чтобы в любви всё устроилось именно с этого дня, нужно постараться очистить свои мысли от ревности, а также от неискренних помыслов. Чем честнее вы сегодня будете с вашим любимым человеком, тем лучше этот день скажется на ваших романтических отношениях.