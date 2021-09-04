Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни

11:20:359/4/2021Фото: piqsels
0

Девятка считается числом ангелов. А поскольку в дате аж две девятки, то влияние ее будет еще более мощным.

9
Девятка с точки зрения нумерологов очень хорошая цифра

Нумерологи считают, что каждая зеркальная дата года является мощной возможностью изменить свою жизнь к лучшему. В каждую дату изменения предлагаются для разных сфер, поскольку каждая цифра отвечает за своё. День считается днем силы, поскольку если его прожить по всем рекомендациям, то вы будете рады положительным переменам.

Девятка считается числом ангелов. А поскольку в дате аж две девятки, то влияние ее будет еще более мощным. Этот день будет наполнен любовью и гармонией во всем - положительную энергию дня вы сможете ощутить уже с самого утра. Если вы настроите себя на то. что эту положительную энергию никуда не растеряете, что сможете буквально "свернуть горы".

Энергии и вдохновения у вас хватить на осуществление самых смелых планов и желаний.

Поскольку для работы и финансов этот день также называется очень благоприятным, то самого утра постарайтесь заняться тем, чтобы завершить все ранее начатые дела, чтобы эти долги не тянули вас назад на энергетическом уровне. Постарайтесь не тратить свою энергию в этот день на выяснение отношений с начальством или с коллегами, поскольку чем больше вы успеете сделать сегодня, тем результативнее будет ваше будущее. Очень хорошо будет, если сегодня вы никому не откажете в помощи, поскольку такие добрые дела обязательно вернутся сторицей в вашу жизнь.

Если вы почувствуете, что кто-то желает испортить ваше настроение, либо обстоятельства будут складываться так, что вы начнете терять радость от дня, постарайтесь не поддаваться этим негативным эмоциям. Очень благоприятными будут решения о спонтанном отдыхе или внезапной поездке.

Девятка, помимо всего прочего, очень способствует творчеству, а поэтому попробуйте привнести в ваш обычный день необычные нотки, то есть не стоит проводить день так, как вы привыкли всегда. Возможно вы для себя откроете новый метод работы или получите какую-то новую информацию, которая поможет выстроить день не так, как вы привыкли. Чем больше творчества сегодня вы проявите, тем результативнее будет этот день.

Люди, для которых важное место занимают отношения в жизни, также смогут в этот день укрепить свои позиции. Человек либо осознает то, что отношения изжили себя их нельзя продолжать, либо влюбиться, либо сможет укрепить уже имеющиеся отношения. В любом случае - сдвиг в этом в этой сфере вашей жизни нужен будет всем. Чтобы в любви всё устроилось именно с этого дня, нужно постараться очистить свои мысли от ревности, а также от неискренних помыслов. Чем честнее вы сегодня будете с вашим любимым человеком, тем лучше этот день скажется на ваших романтических отношениях.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
зеркальная датанумерологиячто сделать9.09
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проведете день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
11:20:35 9/4/2021
Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
Китай намерен дружить Талибаном*, поскольку боевики взяли контроль над Афганистаном
11:14:54 9/4/2021
Китай намерен дружить Талибаном*, поскольку боевики взяли контроль над Афганистаном
Когда сажать семена лука - руководство по выращиванию лука в домашних условиях
11:10:33 9/4/2021
Когда сажать семена лука - руководство по выращиванию лука в домашних условиях
Мария Шарапова демонстрирует свой завидно подтянутый пресс в черном бикини во время прогулки на лодке с женихом Александром Гилкесом в Италии
11:09:15 9/4/2021
Мария Шарапова демонстрирует свой завидно подтянутый пресс в черном бикини во время прогулки на лодке с женихом Александром Гилкесом в Италии
Разница между мигренью и головной болью: 7 отличий мигрени от "нормальной" головной боли
11:05:13 9/4/2021
Разница между мигренью и головной болью: 7 отличий мигрени от "нормальной" головной боли
Возвращение страны к доковидному образу жизни может произойти при некоторых условиях
10:53:35 9/4/2021
Возвращение страны к доковидному образу жизни может произойти при некоторых условиях
В Новосибирском зоопарке строят вольеры с бассейном для медведей
10:52:50 9/4/2021
В Новосибирском зоопарке строят вольеры с бассейном для медведей
Лето вернулось: до +26 градусов простоит до 8 сентября в Новосибирской области
10:51:38 9/4/2021
Лето вернулось: до +26 градусов простоит до 8 сентября в Новосибирской области
Сильная буря в первой половине сентября 2021 года: Даты бури и возможные последствия для здоровья
10:20:32 9/4/2021
Сильная буря в первой половине сентября 2021 года: Даты бури и возможные последствия для здоровья
Сколько чашек кофе безвредны для вашего здоровья: ученые назвали точное количество
10:00:01 9/4/2021
Сколько чашек кофе безвредны для вашего здоровья: ученые назвали точное количество