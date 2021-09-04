Сильная молитва Богородице в праздник Отдания Успения 5 сентября

28 августа верующие отметили великий и очень значимый праздник, дарящий нам надежду на вечную жизнь и вновь символизирующий победу жизни над смертью. Речь идет о завершающем церковный календарный год двунадесятом празднике Успения Пресвятой Богородицы.
До его празднования у мирян продолжался очень строгий пост, позволяющий в полной мере подготовиться к великому празднику, однако и самим торжественным днем событие не ограничилось - у праздника есть неделя дней попразднства. Оканчиваются они ежегодно 5 сентября. Празднование великих событий в восьмидневный срок повелось еще со времен Ветхого завета.
В этот день храмы приглашают прихожан всем вместе снова собраться на праздничной службе, которая пройдет аналогично той, которая проводилась в сам праздник Успения 28 августа. Будут общие молитвы, песнопения, чтение Священного Писания. Можно будет поблагодарить Богородицу за все, что мы имеем, а также помолиться о своих бедах и проблемах.
Если вы не смогли попасть в храм, то молитвы можно прочесть и дома. Можно прочесть молитвы, написанные к празднику, а также любые молитвы, обращенные к Богородице - считается, что в великие праздники сила молитвы значительно возрастает- главное, молиться от чистого сердца и искренне, не желая никому мысленно зла или беды. Также молитвенное обращение может быть прочитано своими словами с глубокой верой.
Молитва Богородице с просьбой о помощи
Просьба Богородице о защите