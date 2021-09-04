В Новосибирском зоопарке строят вольеры с бассейном для медведей

В Новосибирском зоопарке ведутся масштабные строительные работы. На плане указано, что строятся несколько помещений и три бассейна. Данные удобства создаются для медведей, каждому из видов — бурым, гималайским и малайским - отдадут по отдельному дому.
- Одна из фишек этого проекта — огромный бассейн, который поделен на три части. Две большие части для самца и самки, а посередине небольшой бассейн, где будет содержаться живая рыба. Она будет порционно выпускаться медведям, чтобы они оттачивали навыки охоты, сами добывали себе пищу, — рассказывает директор Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Андрей Шило.
Для животных в зоопарке планируют воссоздать условия их естественного пребывания на природе. Ограждений не предполагается, медведей от посетителей будет разделять ров с водой, а зимой жители и гости города смогут лицезреть животных во время спячки через стеклянные перегородки.
Данных условий для посетителей и обитателей нет еще ни в одном зоопарке мира. Объект должен быть завершен к концу 2021 года.
После приезда специальной комиссии в Новосибирск могут привезти еще пару медведей — теперь уже белых, пишет "НН".