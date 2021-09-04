Китай намерен дружить Талибаном*, поскольку боевики взяли контроль над Афганистаном

Китай намерен «укрепить» отношения с Талибаном, по словам группы боевиков.
Ожидается, что Пекин увеличит гуманитарную помощь в страну, поскольку Талибан готовится представить свой новый кабинет. Талибан заявил, что Китай обязуется держать свое посольство в Кабуле открытым и «укреплять» отношения, пишет express.co.uk.
Это следует из того, что талибы якобы полностью взяли под свой контроль Афганистан, включая Панджшерскую долину, где находились небольшие силы сопротивления, сопротивлявшиеся боевикам.
Командир талибов сказал Рейтер: «Милостью Всевышнего Аллаха мы контролируем весь Афганистан.
«Возмутители спокойствия побеждены, и теперь Панджшер находится под нашим командованием».
Китай еще официально не признал новый режим, но заявил, что стремится к «дружеским и кооперативным» отношениям с Талибаном.
Напротив, западные страны ждут, чтобы увидеть, как талибы сформируют правительство и как они действуют, прежде чем устанавливать связи.
Стабильное правительство в Кабуле могло бы быть выгодным для Пекина, поскольку увеличило бы вероятность китайских инвестиций в афганскую инфраструктуру.
Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил на этой неделе, что Пекин «готов инвестировать и восстанавливать» Афганистан, поскольку он выразил надежду, что Китай откроет ворота на мировые рынки.
Он сказал: «Китай является нашим основным партнером и представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что он готов инвестировать в нашу страну и восстанавливать ее.
«Мы высоко ценим проект «Один пояс, один путь», который послужит возрождению древнего Шелкового пути.
«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые благодаря китайцам можно вернуть в производство и модернизировать.
«Китай представляет собой наш паспорт на рынки всего мира».
К 31 августа крайний срок вывода войск привел к тому, что США покинули страну после 20 лет военной интервенции в регионе.
Талибан взял на себя обязательство управлять не так, как в предыдущий раз, когда он находился у власти в 1996 и 2001 годах.
*Талибан - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской