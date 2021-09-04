Жертв коронавируса почти 190 000: Новых зараженных и умерших посчитали за сутки на 4 сентября в России
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Жертв коронавируса почти 190 000: Новых зараженных и умерших посчитали за сутки на 4 сентября в России

3:59:369/4/2021
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В общей сложности с начала пандемии выявлено 6 993 954 случая коронавируса во всех 85 российских регионах.

В России выявили 18 780 случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки на 4 сентября в России обнаружили 18 780 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекции в субботу. В общей сложности с начала пандемии выявлено 6 993 954 случая коронавируса во всех 85 российских регионах.

По информации оперштаба,  7,5% вновь заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Скончались от последствий ковида за последние сутки 796 пациентов. За весь период пандемии число летальных исходов в России достигло 186 407.

За прошедшие 24 часа выздоровели и выписаны 18 737 человек. Вылечились  в общей сложности 6 255 475 россиян.

Согласно сведения федерального оперативного штаба, в Новосибирской области за последние сутки заразились коронавирусом еще 173 человека. В эту статистику входят цифры по Бердску. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки на субботу в Бердске выявили 6 новых случаев заражения. Общее число заболевших бердчан на сегодняшний день - 2354.

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