Жертв коронавируса почти 190 000: Новых зараженных и умерших посчитали за сутки на 4 сентября в России

За последние сутки на 4 сентября в России обнаружили 18 780 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекции в субботу. В общей сложности с начала пандемии выявлено 6 993 954 случая коронавируса во всех 85 российских регионах.
По информации оперштаба, 7,5% вновь заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Скончались от последствий ковида за последние сутки 796 пациентов. За весь период пандемии число летальных исходов в России достигло 186 407.
За прошедшие 24 часа выздоровели и выписаны 18 737 человек. Вылечились в общей сложности 6 255 475 россиян.
Согласно сведения федерального оперативного штаба, в Новосибирской области за последние сутки заразились коронавирусом еще 173 человека. В эту статистику входят цифры по Бердску. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки на субботу в Бердске выявили 6 новых случаев заражения. Общее число заболевших бердчан на сегодняшний день - 2354.