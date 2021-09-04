Лето вернулось: до +26 градусов простоит до 8 сентября в Новосибирской области

Похолодание в Новосибирскую область придет только 9 августа, до этого дня жителя региона смогут насладиться теплом и солнышком.
В понедельник 6 сентября дневные температуры дотянут до показателя +28 градусов, вторник будет также теплым до +26 градусов, среда так же порадует теплом, причем даже ночью будет не холоднее +16 градусов. В первой половине недели осадки не прогнозируются.
Похолодает в четверг, 9 сентября, когда днем температура не сможет подняться выше +17 градусов и пройдет дождь, правда небольшой. Ночью температура опустится до +13 градусов. В пятницу термометры покажут те же значения, что и днем ранее, об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.