Лето вернулось: до +26 градусов простоит до 8 сентября в Новосибирской области
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Лето вернулось: до +26 градусов простоит до 8 сентября в Новосибирской области

10:51:389/4/2021Фото: PxHere
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Жаркая и сухая погода в регионе продержится до середины предстоящей недели. Дневные температуры в эти дни - +26 градусов.

Тепло в регионе продержится до среды

Похолодание в Новосибирскую область придет только 9 августа, до этого дня жителя региона смогут насладиться теплом и солнышком.

В понедельник 6 сентября дневные температуры дотянут до показателя +28 градусов, вторник будет также теплым до +26 градусов, среда так же порадует теплом, причем даже ночью будет не холоднее +16 градусов. В первой половине недели осадки не прогнозируются.

Похолодает в четверг, 9 сентября, когда днем температура не сможет подняться выше +17 градусов и пройдет дождь, правда небольшой. Ночью температура опустится до +13 градусов. В пятницу термометры покажут те же значения, что и днем ранее, об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

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