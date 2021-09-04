150 человек эвакуировали из-за пожара и сильного задымления в бизнес-центре "Бутон" Новосибирска
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150 человек эвакуировали из-за пожара и сильного задымления в бизнес-центре "Бутон" Новосибирска

4:16:279/4/2021Фото: АСТ-54
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Как уточнили в МЧС, горела вентиляция, дым шел из зоны фудкорта. Локализация огня заняла порядка 10 минут, еще столько же потребовалось для ликвидации открытого горения.

150 человек эвакуировали из-за пожара в новосибирском бизнес-центре "Бутон"

В бизнес-центре "Бутон" в центре Новосибирска днем 4 сентября произошло возгорание. Сотрудники МЧС России эвакуировали из задымленного помещения десятки человек.

В 13.26 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в бизнес-центре на Красном проспекте. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из помещения фудкорта шел дым.

-Специалисты звена газодымозащитной службы в первую очередь провели эвакуацию людей из кафе, где произошло возгорание вентиляции на площади три квадратных метра, следом – всех посетителей бизнес-центра: в общей сложности, порядка 150 человек, - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области в субботу.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, локализация огня заняла порядка 10 минут, еще столько же потребовалось для ликвидации открытого горения.

На ЧП привлекали 25 человек личного состава и 7 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Как ранее рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", в цехе по производству обоев "Элизиум" в Бердске произошел пожар - загорелась вентиляционная камера. Дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску проводят расследование. Выясняют, почему не сработала система пожарной защиты.

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