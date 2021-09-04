150 человек эвакуировали из-за пожара и сильного задымления в бизнес-центре "Бутон" Новосибирска

В бизнес-центре "Бутон" в центре Новосибирска днем 4 сентября произошло возгорание. Сотрудники МЧС России эвакуировали из задымленного помещения десятки человек.
В 13.26 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании в бизнес-центре на Красном проспекте. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из помещения фудкорта шел дым.
-Специалисты звена газодымозащитной службы в первую очередь провели эвакуацию людей из кафе, где произошло возгорание вентиляции на площади три квадратных метра, следом – всех посетителей бизнес-центра: в общей сложности, порядка 150 человек, - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области в субботу.
Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, локализация огня заняла порядка 10 минут, еще столько же потребовалось для ликвидации открытого горения.
На ЧП привлекали 25 человек личного состава и 7 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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