Деньги на выплаты 10 000 рублей военным пенсионерам выделило правительство

В субботу опубликованы решения, принятые на заседании правительства 3 сентября. Среди них выделение денег на выплаты военным пенсионерам.
Как говорится на сайте кабмина, из резервного фонда правительства "для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 августа" выделили 21,1 млрд рублей.
-Проект распоряжения предусматривает предоставление средств для осуществления единовременной денежной выплаты и оплаты услуг по ее доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу, - уточнили в кабинете министров, который своим решением одобрил выделение денег.
Кроме того, на заседании правительства также одобрено выделение средств на обеспечение реализации указа президента России «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Речь идет о 10 тыс. рублей всем без исключения пенсионерам. На эти цели перечислят из резервного фонда правительства 433 млрд рублей "бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду РФ".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", разовое пособие в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, получающим пенсию на банковскую карту, перечислили 2 сентября. А получающие деньги наличными через Почту России или соцслужбы единовременную выплату принесут вместе с пенсией после 3 сентября.
Напомним, что решение о разовой выплате Владимир Путин принял на встрече с представителями "Единой России" 22 августа - менее чем за месяц до выборов в Госдуму. В КПРФ это назвали подкупом и цинизмом.