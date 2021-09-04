Деньги на выплаты 10 000 рублей военным пенсионерам выделило правительство
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Деньги на выплаты 10 000 рублей военным пенсионерам выделило правительство

6:40:509/4/2021Фото: pixabay.com
0

Кроме того, кабмин перечислил Пенсионному фонду 433 млрд рублей на единовременную выплату всем без исключения пенсионерам.

пенсионер возраст
Все пенсионеры в России получат разовое пособие от Путина

В субботу опубликованы решения, принятые на заседании правительства 3 сентября. Среди них выделение денег на выплаты военным пенсионерам.

Как говорится на сайте кабмина, из резервного фонда правительства "для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 августа" выделили  21,1 млрд рублей.

-Проект распоряжения предусматривает предоставление средств для осуществления единовременной денежной выплаты и оплаты услуг по ее доставке гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную и приравненную к ней службу, - уточнили в кабинете министров, который своим решением одобрил выделение денег.

Кроме того, на заседании правительства также одобрено выделение средств на обеспечение реализации указа президента России «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Речь идет о 10 тыс. рублей всем без исключения пенсионерам. На эти цели перечислят из резервного фонда правительства 433 млрд рублей "бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду РФ".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", разовое пособие в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, получающим пенсию на банковскую карту, перечислили 2 сентября. А получающие деньги наличными через Почту России или соцслужбы единовременную выплату принесут вместе с пенсией после 3 сентября.

Напомним, что решение о разовой выплате Владимир Путин принял на встрече с представителями "Единой России" 22 августа - менее чем за месяц до выборов в Госдуму. В КПРФ это назвали подкупом и цинизмом.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
выплатыпособие от Путина пенсионеры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

кому еще не дали денег?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильная молитва Богородице в праздник Отдания Успения 5 сентября
6:20:38 9/4/2021
Сильная молитва Богородице в праздник Отдания Успения 5 сентября
Последняя провинция Афганистана пала: Во время праздничной стрельбы талибы убили 17 человек
6:18:28 9/4/2021
Последняя провинция Афганистана пала: Во время праздничной стрельбы талибы убили 17 человек
БердскСколько человек скончались от коронавируса и заразились за сутки на 4 сентября в Новосибирской области, рассказал оперштаб
6:03:34 9/4/2021
Сколько человек скончались от коронавируса и заразились за сутки на 4 сентября в Новосибирской области, рассказал оперштаб
БердскВыборы депутатов не помешают школьникам Бердска: Потоки избирателей и учеников обещали разделить
5:44:29 9/4/2021
Выборы депутатов не помешают школьникам Бердска: Потоки избирателей и учеников обещали разделить
Категорические запреты 5 сентября в светлый праздник Отдания Успения Пресвятой Богородицы
5:20:36 9/4/2021
Категорические запреты 5 сентября в светлый праздник Отдания Успения Пресвятой Богородицы
Завораживающие открытки с отданием Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября
5:15:22 9/4/2021
Завораживающие открытки с отданием Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября
Будут ли заставлять школьников ставить прививки от коронавируса, ответил замминистра просвещения
5:05:42 9/4/2021
Будут ли заставлять школьников ставить прививки от коронавируса, ответил замминистра просвещения
С колеса обозрения сорвалась 23-летняя девушка: За ее жизнь борются врачи в реанимации
4:38:49 9/4/2021
С колеса обозрения сорвалась 23-летняя девушка: За ее жизнь борются врачи в реанимации
Можно ли 5 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Отдания Успения Пресвятой Богородицы
4:20:10 9/4/2021
Можно ли 5 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Отдания Успения Пресвятой Богородицы
150 человек эвакуировали из-за пожара и сильного задымления в бизнес-центре "Бутон" Новосибирска
4:16:27 9/4/2021
150 человек эвакуировали из-за пожара и сильного задымления в бизнес-центре "Бутон" Новосибирска