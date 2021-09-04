Возвращение страны к доковидному образу жизни может произойти при некоторых условиях

Жизнь в мире идет по законам пандемии — ни одной страны нет, которая бы не соблюдала определенные ограничения.
О том, сможет ли когда-нибудь Россия вернуться к прежней жизни рассказал представитель Минздрава Виктор Фисенко, он напомнил, что только от жителей страны зависит срок возврата к прежнему доковидному укладу.
- Неблагодарное дело — строить прогнозы, и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни, — сказал Фисенко.
Для того, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло, необходимо вакцинироваться и как можно скорее — рассказал замминистра здравоохранения для ТАСС.
Он также заметил, что у ведомства есть собственные разработки препаратов для лечения цитокинового шторма.
- Это разработки российских ученных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны, — сказал Фисенко.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в стране научились справляться быстрее с подъемом числа заразившихся, однако пока нет речи о снятии ограничений.
Регионы, которые быстро справились с волной коронавируса — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, в остальных незаметно снижение заражаемости.