Возвращение страны к доковидному образу жизни может произойти при некоторых условиях
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Возвращение страны к доковидному образу жизни может произойти при некоторых условиях

10:53:359/4/2021Фото: Pixabay
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Замминистра здравоохранения рассказал, что пока рано говорить, сможет ли Россия вернуться к прежней жизни.

Возврат к прежней жизни может быть реальным только после вакцинации населения
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Жизнь в мире идет по законам пандемии — ни одной страны нет, которая бы не соблюдала определенные ограничения.

О том, сможет ли когда-нибудь Россия вернуться к прежней жизни рассказал представитель Минздрава Виктор Фисенко, он напомнил, что только от жителей страны зависит срок возврата к прежнему доковидному укладу.

- Неблагодарное дело — строить прогнозы, и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни, — сказал Фисенко.

Для того, чтобы жизнь вернулась в прежнее русло, необходимо вакцинироваться и как можно скорее — рассказал замминистра здравоохранения для ТАСС.

Он также заметил, что у ведомства есть собственные разработки препаратов для лечения цитокинового шторма.

- Это разработки российских ученных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны, — сказал Фисенко.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в стране научились справляться быстрее с подъемом числа заразившихся, однако пока нет речи о снятии ограничений.

Регионы, которые быстро справились с волной коронавируса — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, в остальных незаметно снижение заражаемости.

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