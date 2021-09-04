Разница между мигренью и головной болью: 7 отличий мигрени от "нормальной" головной боли
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Разница между мигренью и головной болью: 7 отличий мигрени от "нормальной" головной боли

11:05:139/4/2021Фото: pxhere.com
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Существует более 300 различных типов головных болей, которые можно разделить на первичные и вторичные головные боли.

женщина
У большинства из нас была головная боль, и она будет продолжаться время от времени до конца нашей жизни

Мигрени и «нормальные» головные боли - это не одно и то же, но многие люди используют эти термины как синонимы. Вот семь различий между мигренью и головной болью напряжения.

У большинства из нас была головная боль, и она будет продолжаться время от времени до конца нашей жизни. Эти «нормальные» головные боли обычно являются наиболее распространенным типом головной боли - головной болью напряжения. Головные боли напряжения - это не то же самое, что мигрень, но почему? Мы побеседовали с Ханной Брей, диетологом Bio-Kult, чтобы выяснить разницу между мигренью и головной болью, пишет express.co.uk.

Существует более 300 различных типов головных болей, которые можно разделить на первичные и вторичные головные боли.

Головные боли напряжения и мигрени являются типами первичных головных болей наряду с кластерными головными болями.

Почти 80 процентов населения в целом в какой-то момент своей жизни будут испытывать головную боль напряжения.

Мигрень встречается реже, но все же поражает около 15 процентов (каждого седьмого) людей и может быть невероятно изнурительной.

Хотя большинство людей путают эти головные боли, очень важно понимать разницу между ними, чтобы можно было найти наиболее подходящее лечение.

Вот семь различий между мигренью и типами напряжения, чтобы вы могли понять, от какого из них вы страдаете.

Сила боли

Хотя никакая головная боль не вызывает приятных ощущений, в целом боль, испытываемая страдающими мигренью, намного сильнее, чем обычная головная боль напряжения.

Ханна сказала: «Людям, страдающим мигренью, часто приходится прекращать занятия и лечь отдохнуть в темной комнате.

«В очень тяжелых случаях может даже потребоваться неотложная медицинская помощь при мигрени.

«Тип испытываемой боли также имеет тенденцию различаться, при этом мигрень описывается как пульсирующая или пульсирующая боль, в то время как головные боли напряжения имеют тенденцию быть более постоянной, устойчивой, тупой болью в голове».

Расположение боли

Еще одним отличительным признаком мигрени от головной боли напряжения является локализация боли.

Ханна объяснила: «Обычно мигрень сопровождается односторонней болью (с одной стороны головы), тогда как с головными болями напряжения боль обычно начинается в затылке или лбу и распространяется по всей голове».

Прочие симптомы

Возможно, одно из самых больших различий между мигренью и другими головными болями заключается в том, что страдающие мигренью часто испытывают другие симптомы, помимо головной боли.

Ханна добавила: «Например, многие страдающие мигренью также испытывают тошноту, рвоту, проблемы с пищеварением и чувствительность к свету, шуму, движению и запаху с приступами».

Фазы

На самом деле головная боль - это только одна стадия мигрени - многие пациенты также испытывают продромальный период за 24 часа до приступа.

Ханна сказала: «Продромальный период включает такие симптомы, как чувствительность, раздражительность, тяга к пище или трудности с концентрацией внимания, и эти симптомы являются предупреждающим знаком того, что приближается мигрень».

Незадолго до мигрени от 10 до 30 процентов страдающих мигренью также испытают ауру.

Ханна описала ауру как «ряд неврологических симптомов, которые могут включать нарушения зрения, онемение, покалывание или слабость, нарушение речи и изменения памяти».

Она сказала: «Это явление уникально для мигрени, и люди, испытывающие другие типы головной боли, не будут испытывать его. После мигренозной головной боли наступает постдромная фаза, когда пациенты часто сообщают о том, что чувствуют себя разбитыми, утомленными или подавленными. Те, кто страдает от головных болей напряжения, обычно не испытывают таких разных фаз».

Патогенез

Головные боли напряжения и мигрени имеют разный патогенез, то есть способ развития.

Мигрень включает активацию тройничного нерва (основного болевого пути в головном мозге).

Ханна сказала: «Считается, что это приводит к высвобождению вазодилататоров, которые вызывают болевые реакции и каскад воспалительных явлений.

«Напряженные головные боли, с другой стороны, обычно вызваны напряжением мышц лица, шеи или черепа, что приводит к защемлению нерва или его кровоснабжению, что приводит к ощущению боли или давления».

Триггеры

Триггеры или причины, вызывающие эти два типа головных болей, различны.

Ханна сказала: «Головные боли напряжения часто возникают в результате стресса, плохой осанки, обезвоживания или реакции на лекарства. В то время как стресс и лекарства также могут вызывать мигрень у некоторых, у больных, как правило, есть более широкий спектр триггеров, которые будут варьироваться от человека к человеку.

«Например, определенные запахи, перепады температуры, недосыпание, пропуск приема пищи, определенные продукты, алкоголь или кофеин».

По данным NHS, точная причина мигрени неизвестна, но возможные триггеры включают гормональные, эмоциональные, физические, диетические, экологические и медицинские факторы.

Ханна добавила: "Считается, что дефицит магния может быть фактором, способствующим как мигрени, так и головным болям, а у женщин гормональные колебания также могут играть роль в обоих типах головной боли".

Вовлечение кишечника

Недавние исследования мигрени показали, что здоровье кишечника может играть ключевую роль в развитии мигрени, и что добавки с живыми бактериями могут быть полезны при этом состоянии.

Гиперпроницаемость кишечника, также известная как дырявый кишечник, вызванная низким уровнем полезных бактерий в кишечнике, является движущей силой воспаления во всем организме.

Ханна сказала: «Сейчас считается, что воспалительные молекулы, происходящие из кишечника, могут сенсибилизировать болевые рецепторы на тройничном нерве, запуская воспалительный каскад, который приводит к мигрени.

«В недавнем клиническом исследовании было обнаружено, что 14 штаммов живых бактерий в Bio-Kult Migréa, принимаемых ежедневно, значительно уменьшают тяжесть и частоту мигрени всего за восемь-десять недель.

«Мы только начинаем открывать важную роль микробиоты кишечника для многих аспектов здоровья, поэтому существует вероятность того, что кишечник может играть роль в других типах головной боли.

Однако на данный момент лучшее доказательство этого - мигрень.

Bio-Kult Migréa - это многофункциональная добавка с живыми бактериями, содержащая 14 различных штаммов, а также магний и витамин B6, которые способствуют нормальному функционированию нервной системы, а также снижению утомляемости и утомляемости, витамин B6 также способствует регулированию гормональной активности.

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