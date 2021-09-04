Сколько человек скончались от коронавируса и заразились за сутки на 4 сентября в Новосибирской области, рассказал оперштаб
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Сколько человек скончались от коронавируса и заразились за сутки на 4 сентября в Новосибирской области, рассказал оперштаб

6:03:349/4/2021Фото: Nso.ru
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Поскольку в Новосибирской области продолжает действовать режим ограничения и запрет на массовые мероприятия, 4 сентября в Бердске отменили празднование Дня города.

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 11 человек
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Новосибирской области за прошедшие сутки на 4 сентября выявили еще 173 случая коронавируса, сообщили в субботу в региональном оперативном штабе. С учетом новых цифр всего в регионе зарегистрирован 59 181 случай ковида, в том числе у 4589 детей. После выздоровления в общей сложности выписано 48 162 пациента, 113 из них — за последние сутки.

— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 64 года, 68 лет, 70 лет и женщины в возрасте 58 лет, 65 лет, 71 год, 75 лет, 82 года, 84 года, 84 года, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в регионе от коронавирусной инфекции умерло 2699 человек.

На субботу в ковидных госпиталях области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1869 человек, в том числе 22 ребенка. В отделениях реанимации лежат 162 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 16 тяжелых больных. Напомним, что во вторую волну коронавируса в инфекционных больницах находилось ежедневно свыше 5000 пациентов с ковидом.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки среди бердчан обнаружили 6 новых заразившихся. С начала пандемии в Бердске зарегистрировано 2354 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Поскольку в Новосибирской области продолжает действовать режим ограничения и запрет на массовые мероприятия, 4 сентября в Бердске отменили празднование Дня города. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу отменили салют и праздничные торжества в честь 305-летия города.

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