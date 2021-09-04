Последняя провинция Афганистана пала: Во время праздничной стрельбы талибы убили 17 человек

От стрельбы в Кабуле погибли 17 человек, 41 ранен. Стрельба началась после сообщения о взятии Панджшера - таким образом талибы выразили восторг от победы.
По словам представителя террористического движения «Талибан»*, канонадой выражается радость афганцев от взятия последней не покорившейся провинции. Представители руководства страны призвали прекратить стрельбу и пообещали изъять оружие у тех, что не повиновался распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба и продолжает стрельбу в воздух. Виновных в гибели людей обещали призвать к ответственности.
После того, как войска США покинула Афганистан, в стране воцарилась власть радикально настроенных террористов, живущих по законами шариата. В стране начались расправы над людьми, которые помогали американцам.
Президент Афганистана покинул страну и находится в Арабских Эмиратах. До конца августа все иностранцы, кто хотел уехать, должны были это сделать. В ночь на 31 августа аэропорт Кабула перешел в руки талибам.
* - террористическая организация, запрещена в РФ