Последняя провинция Афганистана пала: Во время праздничной стрельбы талибы убили 17 человек
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Последняя провинция Афганистана пала: Во время праздничной стрельбы талибы убили 17 человек

6:18:289/4/2021Фото: Соцсети
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Канонадой отметили боевики взятие Панджшера, их руководители пообещали забрать оружие у тех, кто продолжает стрелять.

В Афганистане погибли 17 человек от выстрелов по случаю захвата Панджшера

От стрельбы в Кабуле погибли 17 человек, 41 ранен. Стрельба началась после сообщения о взятии Панджшера - таким образом талибы выразили восторг от победы.

По словам представителя террористического движения «Талибан»*, канонадой выражается радость афганцев от взятия последней не покорившейся провинции. Представители руководства страны призвали прекратить стрельбу и пообещали изъять оружие у тех, что не повиновался распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба и продолжает стрельбу в воздух. Виновных в гибели людей обещали призвать к ответственности.

После того, как войска США покинула Афганистан, в стране воцарилась власть радикально настроенных террористов, живущих по законами шариата. В стране начались расправы над людьми, которые помогали американцам.

Президент Афганистана покинул страну и находится в Арабских Эмиратах. До конца августа все иностранцы, кто хотел уехать, должны были это сделать. В ночь на 31 августа аэропорт Кабула перешел в руки талибам.

* - террористическая организация, запрещена в РФ

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