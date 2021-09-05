Никогда больше не удаляйте занозы пинцетом: как не напугать ребенка при удалении занозы
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Никогда больше не удаляйте занозы пинцетом: как не напугать ребенка при удалении занозы

6:00:319/5/2021Фото: pxhere.com
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Дети особенно часто пугаются, когда вы нажимаете на их кожу пинцетом и иглой, чтобы удалить хлопья.

пинцет
Дети особенно часто пугаются, когда вы нажимаете на их кожу пинцетом и иглой

Не так много болезней, которые так раздражают, как Шпрайссель. Однако мать из Соединенных Штатов опубликовала хитроумный лайфхак на видеоплатформе YouTube и прославилась за это в Интернете.

Дети особенно часто пугаются, когда вы нажимаете на их кожу пинцетом и иглой, чтобы удалить хлопья. Однако этот мамин лайфхак должен облегчить жизнь родителям и фанатикам игл, пишет focus.de.

Удаление заноз: это совершенно безболезненно

Для этого достаточно иметь рядом шприц. Острым лезвием отделите так называемый конус шприца. Затем поместите отверстие прямо в точку входа занозы и создайте отрицательное давление, которое высвободит занозу из раны. Судя по видео, это решение работает за секунды и почти не кричит. Затем продезинфицируйте область, готово.

Автор Таня Хензель пишет о ролике: «Я мама с кучей детей, которая любит облегчать себе жизнь». На видеоплатформе было справедливо много положительных отзывов.

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