Никогда больше не удаляйте занозы пинцетом: как не напугать ребенка при удалении занозы

Не так много болезней, которые так раздражают, как Шпрайссель. Однако мать из Соединенных Штатов опубликовала хитроумный лайфхак на видеоплатформе YouTube и прославилась за это в Интернете.
Дети особенно часто пугаются, когда вы нажимаете на их кожу пинцетом и иглой, чтобы удалить хлопья. Однако этот мамин лайфхак должен облегчить жизнь родителям и фанатикам игл, пишет focus.de.
Удаление заноз: это совершенно безболезненно
Для этого достаточно иметь рядом шприц. Острым лезвием отделите так называемый конус шприца. Затем поместите отверстие прямо в точку входа занозы и создайте отрицательное давление, которое высвободит занозу из раны. Судя по видео, это решение работает за секунды и почти не кричит. Затем продезинфицируйте область, готово.
Автор Таня Хензель пишет о ролике: «Я мама с кучей детей, которая любит облегчать себе жизнь». На видеоплатформе было справедливо много положительных отзывов.