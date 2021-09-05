Как размножить суккуленты - эксперт по садоводству делится важными вещами, которые можно и нельзя

Садрводы по всей стране ищут лучшие советы по выращиванию суккулентов. Express.co.uk поговорил исключительно с Джо Бэгли, и он дал пошаговый подход к успешному распространению информации.
«Как размножить суккуленты» - один из самых популярных запросов в Google, и, к счастью, 21-летний Джо Бэгли всегда готов помочь вам в этом процессе. Джо, которого бабушка вдохновляла с нежного двухлетнего возраста, вырос и развил уже энциклопедические знания о растениях и садоводстве. Наряду со своим веб-сайтом ukhouseplants.com и страницей в Instagram @ukhouseplants , Джо помогал создавать тематику «Дом растений» на BBC Gardeners 'World Live в эти выходные, пишет express.co.uk.
Итак, какие советы он дает тем, кто хочет развести свое любимое комнатное растение?
Как взять черенок листа для нефритового / денежного растения ( Crassula ovata)
1. Выберите лист, который находится посередине стебля.
2. Поместите большой и указательный пальцы на лист и потяните вниз - будьте осторожны, чтобы не повредить и не порвать лист.
3. Положите лист поверх сухого кактуса / сочной почвы в горшок диаметром 7 см.
4. Через две-три недели начнут появляться корни.
5. НЕ ПОЛИВАЙТЕ, так как это будет стимулировать развитие корней в поисках влаги.
6. Мизинцем сделайте неглубокую выемку и осторожно вдавите кончик с корнем в почву.
7. Начните полив с одной столовой ложки воды, чтобы увлажнить почву вокруг укоренившегося кончика.
8. Через 1,5 - 2 месяца появится розетка из листьев.
9. Удалите «родительский» лист, как только он начнет «хрустеть».
Как взять черенок стебля для растения Нефрит / Мани
1. После того, как растению исполнилось больше года, на стебле под узлом иногда появляются корни (стык там, где прорастают листья).
2. На этом этапе обломайте растение, стараясь не повредить корни.
3. Поместите прямо в подходящий компост для кактусов / суккулентов в 7-сантиметровом компосте.
4. Полить и поставить на яркое пятно, защищенное от попадания прямых солнечных лучей.
5. Через 1-2 месяца появятся новые листья.
Лучшие советы Джо
Всегда используйте острые чистые ножи или секатор.
Если вы укореняете черенки в воде, меняйте воду примерно раз в неделю.
Никогда не опускайте листья в воду, так как это может вызвать болезнь.
Если у вас нет растения Jade / Money, Джо говорит, что есть несколько других растений, которые вы можете легко размножить.
Нитка червей - Ceropegia woodii
Дьявольский плющ - эпипремум
Нефритовый / Денежный завод - Crassula ovata
Драконово дерево - Дракеи
Сырный завод - Monstera deliciosa
Говоря о своем веб-сайте ukhouseplants.com, Джо сказал, что он создал его, чтобы «влиять на людей и учить» лучший способ ухода за комнатными растениями «упрощенным, стандартизированным способом».
Каждая статья создается в установленном формате и предлагает множество полезных советов, а также перечисляет требования по уходу за растением.
Также упоминаются общие вопросы, касающиеся завода, а также «масса другой полезной информации».