Если вы станете свидетелем остановки сердца, ваши действия могут спасти жизнь

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе ESC 2021, быстрая помощь неспециалистов жертвам остановки сердца связана с улучшением выживаемости.
«Наше исследование показывает, что, когда службы неотложной медицинской помощи включают в свои системы представителей общественности, у жертв остановки сердца больше шансов выжить», - сказал автор исследования доктор Мартин Йонссон из Каролинского института, Стокгольм, Швеция, пишет medicalxpress.com.
Остановка сердца вызвана электрической неисправностью сердца, из-за которой оно перестает биться и перекачивать кровь. Без посторонней помощи в считанные минуты смертельный исход. Автоматические внешние дефибрилляторы (AED) подвергают сердце электрическому шоку, так что оно снова начинает биться, в то время как сердечно-легочная реанимация (CPR) использует сжатие грудной клетки и дыхание для перемещения крови и кислорода по телу.
В этом исследовании изучалась связь между отправкой непрофессионалов и использованием СЛР, использованием ПЭП и 30-дневной выживаемостью после остановки сердца в сообществе.
В исследование были включены все случаи остановки сердца вне больниц, произошедшие с 2016 по 2019 год в четырех областях. Данные из двух самых густонаселенных регионов Швеции (Стокгольм, Вестра-Гёталанд) были собраны из шведского регистра СЛР. Информация из Северной Голландии и Нидерландов была получена из базы данных ARREST, а Реестр сердечных приступов Тичино использовался для Тичино, Швейцария.
Система отправки ответчиков-непрофессионалов была следующей: общественность могла зарегистрироваться в качестве респондентов-непрофессионалов через мобильное приложение / Интернет. Затем они регистрируются в базе данных, и система отслеживает их местонахождение. Когда в диспетчерский центр поступает звонок об остановке сердца, диспетчер может активировать систему. Если неспециалисты находятся в непосредственной близости от места остановки сердца, они получают уведомление о приложении с инструкциями по запуску и выполнению СЛР или поиску AED.
В анализ было включено 8 513 случаев остановки сердца. В 3410 случаях неспециалисты были отправлены к жертве с помощью приложения для смартфона, а в 5103 случаях неспециалисты не были отправлены.
Исследователи проанализировали связь между отправкой непрофессионалов и СЛР, использованием ПЭП и 30-дневной выживаемостью. Анализы были скорректированы с учетом возраста, пола, местоположения, статуса свидетеля, времени реагирования службы экстренной медицинской помощи и времени суток. Результаты показали, что когда были направлены непрофессионалы, вероятность СЛР была на 28% выше (отношение рисков <ОР> 1,28; 95% доверительный интервал <ДИ> 1,12–1,45; p = 0,0002), на 56% выше вероятность использования ПЭП. (ОР 1,56; 95% ДИ 1,02–2,39; p = 0,0390) и на 28% выше вероятность остаться в живых через 30 дней (ОР 1,28; 95% ДИ 1,10–1,48; p = 0,0012).
Д-р Йонссон сказал: «Наше исследование демонстрирует преимущества включения широкой общественности в экстренную помощь при подозрении на остановку сердца. В этой ситуации на счету каждая секунда, и можно спасти жизни с помощью быстрого использования AED и СЛР».