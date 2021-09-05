Ужасно болит поясница: 15 настоящих причин боли в пояснице

Боль в низу спины невероятно распространена и ежегодно затрагивает около трети взрослого населения. Вот 15 причин боли в пояснице.
Около 20 процентов британцев, страдающих болями в пояснице, обращаются к своему терапевту по поводу этой проблемы, в результате чего ежегодно проводится 2,6 миллиона консультаций по поводу боли в пояснице. Поразительно, но через 12 месяцев после первого приступа боли в спине у 65 процентов все еще будет боль в спине, а 16 процентов по-прежнему не могут работать из-за нее. В 2016 году из-за болей в спине был потерян 31 миллион рабочих дней, а расходы на NHS оцениваются в 12,3 миллиарда фунтов стерлингов в год. Как возникает боль в пояснице и кто подвержен риску? Мы побеседовали с доктором Деборой Ли из интернет-аптеки Dr Fox, чтобы выяснить 15 причин боли в пояснице, пишет express.co.uk.
Более восьми миллионов взрослых в Великобритании говорят, что они живут с хронической болью из-за проблем с поясницей.
Боль в спине имеет физические, психологические и социальные последствия, нарушая способность выполнять повседневные задачи, спать и заниматься физическими упражнениями.
Д-р Ли сказал: «Это приводит к печали, тревоге и депрессии, потере надежды на будущее и вызывает дальнейшее беспокойство о здоровье.
«Боль в пояснице ограничивает повседневную жизнь из-за невозможности выходить на улицу, что приводит к социальной изоляции и невозможности участвовать в хобби и развлечениях».
Структура поясницы сложна и состоит из пяти поясничных позвонков - L1 - L5.
Д-р Ли объяснил: «Они скрепляются мышцами и связками, образуя столб.
«Поясничный отдел поддерживает спину и принимает на себя большую часть веса верхней части тела.
«Спинной мозг проходит по середине позвоночного столба. Между позвонками разветвляются нервы, питающие нижние конечности и другие части тела.
«Между каждым диском находится межпозвоночный диск - мягкая прокладка из хряща, которая смягчает движения позвоночника».
По словам доктора Ли, нижняя часть спины является гораздо более частой причиной боли в спине, чем верхняя часть спины, потому что нижняя часть спины несет механическую нагрузку.
Врач объяснил: «Если что-то пойдет не так, часто из-за того, что мы поднимаем тяжелый вес и нагрузка слишком велика или позвоночник искривлен, это может вызвать выпадение межпозвоночного диска, разрывы и растяжения мышц и связок, а также переломы позвоночника.
«Позвоночные суставы также являются частыми участками артрита».
Доктор Ли выявил 15 основных причин боли в пояснице, некоторые из которых связаны со спинным мозгом и нервами, а другие - с заболеваниями.
Травма / травма
Любые несчастные случаи или травмы, например, дорожно-транспортные происшествия или спортивные травмы, могут привести к растяжениям и разрывам мышц и связок поясничного отдела позвоночника.
Д-р Ли сказал: «Иногда это может вызвать выпадение или разрыв межпозвоночных дисков, что означает, что диск теперь давит на спинной мозг».
Дегенеративное заболевание
С возрастом из-за общего износа наши суставы постепенно ухудшаются.
Д-р Ли объяснил: «Межпозвоночные диски сжимаются, что означает уменьшение дискового пространства и защемление нервных корешков.
«Могут развиваться костные шпоры, которые часто давят на нервную ткань.
«Позвоночник теряет подвижность и становится жестче. Весь этот процесс иногда называют спондилезом.
«Если в результате позвоночный канал сужается, это вызывает стеноз позвоночника - серьезное состояние, при котором сильное давление на спинной мозг вызывает боль, онемение и затруднения при ходьбе».
Артрит
Чаще всего остеоартрит (ОА), но другие типы артрита, такие как ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилит, поражают нижнюю часть спины. ОА - частая причина дегенеративных заболеваний.
Доктор Ли сказал: «При артрите возникает воспаление сустава, отек сустава, мышечная слабость и эрозия костей и хрящей».
Радикулит
Это название симптома боли, простреливающей заднюю часть ноги.
Доктор Ли отметил: «Это вызвано давлением на седалищный нерв, обычно из-за выпадения или грыжи межпозвоночного диска».
Стеноз позвоночного канала
Как описано выше, стеноз позвоночного столба присутствует, если артритические изменения или выпадение диска приводят к сужению позвоночного канала, оказывая давление на спинной мозг.
Обычно это заболевание людей старше 60 лет, которым страдает примерно один из 1000 человек.
Спондилолистез
Это происходит, когда один позвонок скользит вперед, оказывая давление на нервы, когда они выступают между позвонками.
Инфекции
Могут возникнуть инфекции, такие как остеомиелит или дискит.
По словам доктора Ли, наиболее распространенным микроорганизмом являются бактерии staphylococcus aureus, встречающиеся у потребителей инъекционных наркотиков.
Синдром конского хвоста
Это заболевание, при котором разрыв диска давит на спинной мозг, вызывая симптомы в нижних конечностях, а иногда и в кишечнике и мочевом пузыре.
Если его не лечить, это может привести к необратимому неврологическому повреждению, так что это чрезвычайная ситуация.
Остеопороз
Это заболевание, характеризующееся потерей костной структуры.
Со временем кальций из скелета теряется, кость становится менее плотной, слабой и более склонной к переломам. В позвоночнике остеопороз вызывает переломы позвонков.
Около 25 процентов женщин в постменопаузе в какой-то момент страдают переломом позвоночника. Доктор Ли сказал: «Хотя они могут быть чрезвычайно болезненными, многие из этих переломов на удивление безболезненны».
Камни в почках
Они часто вызывают сильную одностороннюю боль в спине.
Камень в почках может заблокировать мочеточник - трубку, по которой моча идет от почки к мочевому пузырю, в результате чего почка набухает.
Эндометриоз
Это очень болезненное состояние, при котором слизистая оболочка матки, эндометрий, находится вне матки в тканях таза.
Доктор Ли сказал: «Во время менструации дополнительные ткани кровоточат изнутри, вызывая мучительную боль.
«Кровотечение приводит к образованию рубцовой ткани в тазу и может вызвать боль в нижней части живота / таза, болезненный секс и боль в пояснице».
Фибромиалгия
Похоже, что у больных наблюдается воспаление хрящей вместе с усиленной болевой реакцией. Боль в спине, как верхняя, так и нижняя, является обычным явлением.
Опухоли
Опухоли позвоночника встречаются редко, но когда они возникают, они могут расти и сдавливать спинной мозг или нервы, выходящие между позвонками.
Доктор Ли объяснил: «У молодых людей опухоли позвоночника часто бывают доброкачественными.
Также могут возникать остеосаркомы, множественная миелома и вторичные метастатические опухоли ».
Беременность
Эстроген увеличивает слабость суставов, поэтому во время беременности, когда уровень эстрогена высокий, часто возникает боль в пояснице.
Аномальное искривление позвоночника
Кифоз (позвоночник изгибается вперед), сколиоз (S-образный позвоночник) или лордоз (нижняя часть спины изгибается слишком далеко внутрь) - все это может вызвать боль в пояснице.