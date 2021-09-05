Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить
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Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить

2:30:079/5/2021,ФИБИ КОРНИШФото: pixabay.com
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Мягкое мыло для посуды и теплая вода - еще один научно доказанный способ избавиться от вредных заболеваний, таких как сальмонелла, из вашей кормушки.

Цель чистки кормушек - избавить её от любых опасных бактерий или вирусов

Кормление птиц - это простой способ привлечь диких животных в свой сад, где есть все, от птиц до белок, которые лакомятся вкусными угощениями, которые вы им оставляете, - но почему так важно содержать кормушки в чистоте?
Поскольку в ваш сад в поисках еды стекаются самые разные виды птиц, кормушки часто попадают в ловушку посетителей, приезжающих издалека, чтобы опорожнить его содержимое. Когда вы собираетесь заполнить кормушки для птиц, вы можете заметить, что они выглядят немного грязно, но как лучше всего очистить эти неудобные элементы сада из трубок? Эти простые методы убережут кормушки от грязи, и птицы смогут безопасно пообедать в вашем саду, пишет express.co.uk.
Ответственное кормление птиц является приоритетом номер один, когда речь идет о кормушках для птиц в вашем саду.

Поддержание здоровья голодных посетителей не должно ограничиваться простым выбором правильных видов корма для птиц - регулярная чистка кормушек для птиц является ключом к предотвращению распространения опасных заболеваний, поэтому важно следить за санитарным состоянием кормушек.

На своем веб-сайте Королевское общество защиты птиц (RSPB) заявляет: «Вспышки сальмонеллы наблюдаются у диких птиц в Великобритании в зимние месяцы.

"Чаще всего страдают стайные кормушки, такие как зеленушка и домашний воробей.

«Симптомов, специфичных для сальмонеллы, нет, но у инфицированных птиц будут общие признаки нездоровья».

Почему вам следует чистить кормушку для птиц

Хотя цель чистки кормушек - избавить трубку от любых опасных бактерий или вирусов, выбор правильных продуктов также имеет решающее значение для сохранения здоровья птиц и других посетителей.

Если в вашем саду висит одна кормушка для птиц, это может выглядеть прекрасно, но ограничение посетителей одним переполненным пространством является большим запретом, когда дело доходит до распространения болезней.

Подумайте о том, чтобы обзавестись несколькими птицами и расставить их по всему саду, чтобы больше птиц могли кормиться без стресса и при этом снизить риск их заболевания, когда они собираются вокруг этой вкусной трубки с семенами и орехами.

Как безопасно чистить кормушку для птиц

Безопасная очистка кормушек для птиц крайне важна, чтобы не повредить обычные кормушки.

Вам не нужны какие-либо необычные инструменты или растворы для дезинфекции кормушек, но вы всегда должны убедиться, что ваша кормушка полностью пуста перед очисткой и хорошо промыть, а затем оставить для полного высыхания, прежде чем снова поместить ее в сад.

Отбеливающий раствор

Смешайте одну часть жидкого бытового отбеливателя (хлорный отбеливатель) с девятью частями слегка теплой воды, чтобы получить 10-процентный раствор отбеливателя.

Используя чистую пустую миску или контейнер, погрузите кормушку в раствор и оставьте в ней примерно на три минуты.

Возьмите немного теплой воды и ополосните дезинфицирующую кормушку, прежде чем оставить сушиться на воздухе на полотенце или сушильной доске.

Вы должны повторять это один или два раза в месяц, чтобы уберечь кормушку от вредных болезней - увеличьте, если вы заметили болезнь у посещающих птиц.

Метод мыла и замачивания

Мягкое мыло для посуды и теплая вода - еще один научно доказанный способ избавиться от вредных заболеваний, таких как сальмонелла, из вашей кормушки.

Смешайте мыло для посуды без запаха с глубокой емкостью, наполненной теплой водой, пока оно не превратится в пузырящуюся мыльную ванну, в которой будет впитываться ваша кормушка.

Подождите несколько минут, прежде чем протирать чистой губкой или неиспользованной зубной щеткой.

Смойте чистой теплой водой и дайте высохнуть.

Сочетание этих двух методов - надежный способ обеспечить полную дезинфекцию и стерилизацию кормушки, прежде чем позволить птице снова кормиться.

Лучшие советы

Предотвратите заболевание, выбрасывая любую пищу, которая пахнет плесенью или влажная и показывает признаки плесени или грибка.

Продезинфицируйте все контейнеры для хранения и совки, которые вы используете для хранения и распределения корма для птиц, и соответствующим образом храните пакеты корма для птиц.

Следите за тем, чтобы пол вокруг корма для птиц оставался чистым и свободным от любого упавшего мусора.

Упавшие семена и орехи могут быть заражены птицами перед падением, а затем употреблены наземными видами, такими как голуби, воробьи или скворцы.


  • Избегайте использования деревянных кормушек, так как их труднее чистить безопасно из-за их впитывающих свойств.
  • Чтобы упростить обслуживание кормушки для птиц и сделать птицу более здоровой, выберите кормушки из пластика, металла, стекла или глазурованной керамики.

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