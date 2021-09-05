С днем работников нефтяной и газовой промышленности прикольные открытки и поздравления для спецов своего дела
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С днем работников нефтяной и газовой промышленности прикольные открытки и поздравления для спецов своего дела

8:45:349/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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5 сентября 2021 — День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

День работников нефтяной и газовой промышленности

Хорошо в стране у нас:
Есть в ней нефть и есть в ней газ!
Всех, кто занят в их добыче,
Поздравляем мы сейчас!

Пусть всегда здоровье будет,
Вы добро несете людям,
Ведь без топлива и газа
Рухнет мир буквально сразу.

Пусть доходы возрастают,
Чаще премии бывают.
И за ваш тяжелый труд
Уважают вас и чтут.

День работников нефтяной и газовой промышленности

Теперь такие времена —
Без газа с нефтью никуда.
Без топлива нам не прожить,
А значит, вас должны ценить.
Ну что ж, желаем вам тогда
Веселья, радости, добра.
И в дому будет пусть уют,
И пусть родные вас там ждут.
Пусть вам удача помогает,
Друзья пусть вас не забывают,
Пусть светит солнце вам всегда
И стороной пройдет беда.
Пусть на душе будет легко,
И всё пусть будет хорошо.

День работников нефтяной и газовой промышленности

Пусть рост карьерный ввысь растёт,
Как нефтяная вышка,
Пускай здоровье ключом бьёт —
Его не будет слишком.

Пусть радость ваша множится,
Добра вам и достатка,
Пускай всё в жизни сложится,
И всё в ней будет гладко.

Источник: pozdravok.ru

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