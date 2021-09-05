С международным днем благотворительности добрые и искренние картинки и слова для отправки каждому в праздник 5 сентября

Помогать, добро творить,
Дело не напрасное,
Радость страждущим дарить,
Что может быть прекраснее?
Быть милосердным, добрым быть,
Я вам друзья желаю,
С благотворительности днем,
От сердца поздравляю!
Другому что-то отдавая,
Ты добавляешь к карме плюс,
Тебе я щедрости желаю,
Чтоб стал приятней жизни вкус!
Пусть бумерангом возвратится
Всё то добро, что в мир несёшь,
И то, к чему душа стремится,
Ты в благодарности найдёшь!
Не бойся что-то отдавать,
Тебе в сто крат оно вернётся,
Всегда приятно помогать
Тем, кто с бедой устал бороться.
И, руку слабому подав,
Наполнишь сердце благодатью,
В благотворительности взяв
Большое, искреннее счастье!
Источник: pozdravok.ru