С отданием Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября самые восхитительные открытки и добрые слова для поздравления
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С отданием Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября самые восхитительные открытки и добрые слова для поздравления

6:15:589/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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5 сентября Церковь совершает Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Отданием называется последний день попразднства двунадесятых и великих праздников, длящихся много дней (у великих недвунадесятых праздников попразднства и отдания нет).

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.

***

В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!

***

Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.

Источник: pozdravok.ru

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