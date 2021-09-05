Нежные хрустальные картинки с днем отдания Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября: Для родных и друзей

Успение Богородицы —
Сегодня отмечаем,
Добра, любви и радости
Мы от души желаем!
Тепла и вдохновения,
И веры и причастия,
И Господа великого
По жизни вам участия!
Пусть сбудутся желания,
Мольбы, благословения,
Великие мечтания,
Мощей святые свечение!
Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая
Без бед и всяческих забот!
Желаю мира и всех благ,
Любви и сказочных чудес!
Пускай хранит твой каждый шаг
Господь Всевидящий с небес!
Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.
Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.
Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru