Нежные хрустальные картинки с днем отдания Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября: Для родных и друзей
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Нежные хрустальные картинки с днем отдания Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября: Для родных и друзей

9:45:249/5/2021Фото: fresh-cards.ru
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Успение Пресвятой Богородицы - второй по значимости праздник Православной Церкви после Воскресения Христова.

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

Успение Богородицы —
Сегодня отмечаем,
Добра, любви и радости
Мы от души желаем!

Тепла и вдохновения,
И веры и причастия,
И Господа великого
По жизни вам участия!

Пусть сбудутся желания,
Мольбы, благословения,
Великие мечтания,
Мощей святые свечение!

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая
Без бед и всяческих забот!

Желаю мира и всех благ,
Любви и сказочных чудес!
Пускай хранит твой каждый шаг
Господь Всевидящий с небес!

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы

Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.
Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.

Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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