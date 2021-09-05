Что можно и нельзя делать 5 сентября на Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы: Под запретом стирка и тяжелая работа
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Что можно и нельзя делать 5 сентября на Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы: Под запретом стирка и тяжелая работа

8:30:559/5/2021Фото: pixabay.com
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У всех великих и двунадесятых праздников существует возвращение - отдание. Обычно в эти дни совершаются подобные этим праздникам богослужения, но уже не такие торжественные.

В праздник нельзя стирать и заниматься тяжелой работой

Отдание праздника Успения Божией Матери отмечается в православном мире 5 сентября. Этот день верующие христиане посвящают возвращению к празднику в честь Успения - кончины Богородицы. Считается, что это событие не считается поводом для скорби, поскольку Дева Мария не умерла обычно человеческой смертью, когда тело остается на земле, а дух в другой мир.

У всех великих и двунадесятых праздников существует возвращение - отдание. Обычно в эти дни совершаются подобные этим праздникам богослужения, но уже не такие торжественные. Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам и ее отдание тоже отмечают.

В этот день, как и на Успение существуют свои запреты.

В этот день не стоит браться за колющие и предметы. Верующие ломают в этот день хлеб руками, потому что нож использовать нельзя.

Наши предки на Успение не ходили босиком, потому что боялись собрать все болезни.

Нельзя в этот день надевать неудобную и старую обувь – чтобы не получить проблем в жизни. Ведь, если натереть ногу в Успение, могут возникнуть трудности на жизненном пути.

В этот день можно было работать людям, которые не завершили какое-то начатое дело или должны кому-то помогать. Остальным запрещалось. Самое главное, в праздник нельзя стирать и заниматься тяжелой работой.

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