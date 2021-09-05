Названы сроки и причины прекращения действия вакцин от коронавируса: почему исчезает защита?

Исследование высоко вакцинированных медицинских работников показало, что более заразный дельта-вариант в сочетании с окончанием срока маскировки был связан с увеличением числа случаев прорыва, параллельно с экспоненциальным ростом инфекций COVID-19 в сообществе Сан-Диего. В письме в Медицинский журнал Новой Англии, опубликованном в Интернете 1 сентября 2021 года, междисциплинарная группа врачей и экспертов в области общественного здравоохранения из Калифорнийского университета в Сан-Диего измерила эффективность вакцины мРНК COVID-19 среди медицинских работников Калифорнийского университета в Сан-Диего. , что особенно заметно во время появления высоконаследственного варианта дельта-вируса и совпало с окончанием срока действия государственных масок, что позволяет полностью вакцинированным лицам в большинстве мест отказаться от маскировки лица.
Авторы письма сообщают, что эффективность вакцин против COVID-19 от Pfizer и Moderna со временем значительно снизилась. Обе вакцины получили чрезвычайную разрешение использования по контролю за продуктами и лекарствами в декабре 2020 года, с прививками рабочей силы UC San Diego здравоохранения , начиная в том же месяце для работников здравоохранения с прямым, пациентом лицом обязанностей.
В письме авторы отмечают, что с марта по июнь 2021 года эффективность вакцины против симптоматической инфекции, по оценкам, превысила 90 процентов; к июлю, однако, он упал примерно до 65 процентов, сообщает medicalxpress.com.
«Снижение эффективности не совсем удивительно», - сказала соавтор исследования Франческа Торриани, доктор медицинских наук, профессор клинической медицины Отделения инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и программный директор отдела профилактики и лечения инфекций. Клиническая эпидемиология в UC San Diego Health.
«Данные клинических испытаний свидетельствуют о том, что снижение эффективности может произойти через несколько месяцев после полной вакцинации, но наши результаты показывают, что противодействие дельта-варианту эффективность вакцины против слабо симптоматического заболевания была значительно ниже и снизилась через шесть-восемь месяцев после завершения вакцинации».
Калифорнийский университет в Сан-Диего, штат Калифорния, насчитывающий около 19 000 сотрудников, реализует надежную программу тестирования SARS-CoV-2. Если сотрудник сообщает хотя бы об одном легком симптоме COVID-19 во время ежедневного скрининга или о выявленном контакте, запускается тест.
Тогда и сейчас UC San Diego Health поддерживал строгие, обязательные меры по маскированию и смягчению передачи инфекции во всех своих больницах и клинических учреждениях. Диагностированные положительные случаи среди медицинских работников повсеместно считаются приобретенными в сообществе.
В декабре 2020 года сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего, как и все население, начали испытывать всплеск инфекции SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.
Ситуация значительно улучшилась после того, как UC San Diego Health начал вакцинацию сотрудников вакцинами Pfizer и Moderna. К марту 2021 года 76 процентов рабочих были полностью вакцинированы, а к июлю 2021 года этот показатель вырастет до 83 процентов.
Одновременно с увеличением охвата вакцинацией в период с марта по июнь снизилось количество рабочих, сообщивших хотя бы об одном симптоме COVID-19 и положительном результате ПЦР-теста. Это число сократилось до менее 30 сотрудников в месяц.
Однако в июле 2021 года число случаев заболевания среди этого высоко вакцинированного населения снова начало расти, что совпало с появлением преобладания дельта-варианта в Сан-Диего и прекращением действия Калифорнийского мандата маскировки 15 июня. К июлю у 125 рабочих была диагностирована атипичная пневмония. -CoV-2, и в отличие от предыдущих месяцев, когда примерно 20 процентов этих случаев были связаны с вакцинированными рабочими, этот процент вырос до 75 процентов.
Примечательно, что вакцины по-прежнему обеспечивают значительную защиту от тяжелых инфекций, таких как госпитализация и смерть. Среди задокументированных случаев со службой здравоохранения Калифорнийского университета в Сан-Диего не было зарегистрировано ни одной госпитализации среди вакцинированных лиц и только об одной из невакцинированных.
«В отличие от того, что было испытано с другими вариантами, с дельта-вариантом родители часто заражаются от своих маленьких детей в возрасте от 5 до 11 лет», - сказала соавтор исследования Люси Хортон, доктор медицины, магистр здравоохранения, доцент кафедры медицины в отделении медицинских наук. Инфекционные заболевания и директор отдела расследования случаев COVID-19 Калифорнийского университета в Сан-Диего и группы по отслеживанию контактов. «У невакцинированных людей в семь раз больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем у полностью вакцинированных. Что еще более важно, в то время как дети редко нуждаются в медицинской помощи, невакцинированные взрослые в 32 раза чаще нуждаются в госпитализации по сравнению с полностью вакцинированными. "
Эффективность вакцины зависела от времени. Среди рабочих, которым был поставлен диагноз в июле, у тех, кто был полностью вакцинирован в январе и феврале, уровень инфицирования был выше, чем у тех, кто был вакцинирован в период с марта по май. Уровень инфицирования среди невакцинированных лиц оставался неизменно выше, чем в любой вакцинированной группе, хотя разница в показателях между двумя группами со временем уменьшалась.
«Резкое изменение эффективности вакцины с июня по июль, вероятно, связано с рядом факторов», - сказала соавтор Нэнси Бинкин, доктор медицины, магистр здравоохранения, профессор эпидемиологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и Школы общественного здравоохранения Герберта Вертхайма. и наука о долголетии человека. «Это появление дельта-варианта и снижение иммунитета с течением времени, усугубляемое прекращением широких требований к маскировке и, как следствие, повышенным риском заражения для всего сообщества».
Соавтор исследования Шира Абелес, доктор медицины, доцент медицины в отделе инфекционных заболеваний, возглавлявшая кампанию по вакцинации против COVID-19 в Калифорнийском университете в Сан-Диего, сказала, что результаты подчеркивают важность быстрого восстановления ключевых вмешательств, таких как стратегии маскировки и интенсивного тестирования, а также постоянные усилия по повышению показателей вакцинации.
«Подобные результаты сообщаются и в других местах в США и за рубежом, и вполне вероятно, что потребуются бустерные дозы».