Когда сажать цикламен - руководство по осенней посадке красивейших цветов

Посадка осенних цветов в вашем саду - отличный способ встретить сентябрь и переключить свои садовые задачи с наступлением более холодной погоды - но как скоро вы должны сажать цикламен?
Если вы хотите наполнить клумбы, горшки или бордюры сада, эти выносливые многолетники добавят вашему саду целый ряд оттенков - от чисто белого до всех оттенков розового, лавандового и красного. Посадка их в нужное время является ключом к обеспечению сильного и здорового роста и своевременного роста, и это руководство расскажет вам, как это сделать, пишет express.co.uk.
Когда сажать цикламенПрелесть этого многолетнего растения в том, что существуют разные сорта, которые цветут в разное время.
Посадка различных цикламенов означает, что вы можете наслаждаться яркими лепестками определенных сортов с зимы до весны.
Полноустойчивые сорта будут счастливы оставаться посаженными круглый год - поэтому, если вы начнете сейчас, у вас будет очень мало ухода в обмен на великолепные цветы.
Сажать ранней осенью для зимнего цветения - прямо сейчас идеально подходит для посадки цикламена.
Клубни большого размера дают листву и некоторые цветы в первый год, часто через несколько недель после посадки.
Как сажать цикламенКоролевское садоводческое общество рекомендует сажать цикламены на 3-5 сантиметров вглубь почвы.
Избегайте слишком глубокой посадки, но при посадке выкопайте большую яму, чтобы корни могли укорениться.
Подсказки:Чтобы быстрее укорениться, сажайте клубни, когда они уже в росте.
Расположите в полутени и плодородной, хорошо дренированной почве, избегая избыточной летней влаги.
Некоторые виды цикламена являются более хрупкими производителями и требуют более теплых условий для роста, в то время как другие очень выносливы и выживают в самых неблагоприятных условиях выращивания.
Королевское садоводческое общество заявило: «Выносливые виды и сорта цикламенов идеально подходят для натурализации под деревьями, на берегах или в тенистой полосе и высаживаются вместе с другими раннецветущими лесными растениями, такими как подснежники, зимние акониты и примулы».
Цикламен, также известный как «посевной хлеб», представляет собой клубневое многолетнее растение, которое вырастает из набухшего корня, называемого клубнем - его травянистые свойства заставляют листву ежегодно отмирать зимой и ежегодно пополняться.
Цикламен в горшкеПри посадке клубня цикламена в горшки убедитесь, что вы выбрали горшок, который оставляет около дюйма свободного пространства вокруг клубня, чтобы раскрыть тонкую красоту хорошо выращенного цикламена.
Для достижения наилучших результатов выращивайте цикламены в горшках на непрямом ярком солнечном свете.
Цветки цикламена имеют многоцветковый стебель и увенчаны сладко-розовым цветком с небольшой гроздью серебристых листьев с мраморным рисунком под цветком, что делает его отличным горшком для патио, чтобы скрасить более нейтральные оттенки осенних листьев.
Выносливые многолетние луковицы цикламена будут повторять цветение каждый год, обеспечивая постоянное осеннее и зимнее цветение в вашем саду.