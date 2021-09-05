Самые красивые картинки для близких и родных в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери 6 сентября

Пусть Божья Мать Вас охраняет,
От бед, тревог уберегает.
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!
***
Пускай иконы светлый лик
Семью всю Вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем Вам в жизни помогает!
Пусть вдохновляют вас дела благие,
Терпенье душу греет и любовь,
И не тревожат беды никакие
Добро приходит в дом ваш вновь и вновь,
В день Божией Матери покой будет и радость,
Здоровье, мир и просто жизни сладость!
***
Пусть принесет икона нам
Удачу, исцеление,
Любовь, успех, чудесное
Огромное везение!
Источник: prozim.ru