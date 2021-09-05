Самые красивые картинки для близких и родных в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери 6 сентября
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Самые красивые картинки для близких и родных в праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери 6 сентября

9:50:429/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Празднование чудотворному образу Петровской Божией Матери совершается 24 августа / 6 сентября, в один день с воспоминанием перенесения честных мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, в новосозданную церковь Успения.

Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери

Пусть Божья Мать Вас охраняет,
От бед, тревог уберегает.
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!

***

Пускай иконы светлый лик
Семью всю Вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем Вам в жизни помогает!

Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери

Пусть вдохновляют вас дела благие,
Терпенье душу греет и любовь,
И не тревожат беды никакие
Добро приходит в дом ваш вновь и вновь,
В день Божией Матери покой будет и радость,
Здоровье, мир и просто жизни сладость!

***

Пусть принесет икона нам
Удачу, исцеление,
Любовь, успех, чудесное
Огромное везение!

Источник: prozim.ru

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