Можно ли 5 сентября работать в церковный праздник Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы?

Праздник Успения Пресвятой Богородицы означает конец времени жизни на земле святой Божией Матери Иисуса Христа, ее уход на небеса и воссоединения со своим сыном. Название «успение» означает мирную кончину.
По легенде, перед кончиной Божья Матерь узнала о своем уходе от архангела Гавриила. Он пришел к Богородице и рассказал, что это произойдет через три дня. При этих словах, архангел подарил Марии пальмовую ветвь.
В итоге предсказание Гавриила сбылось, и в предсказанный день все апостолы, которые рассказывали о христианстве по всему миру, в разных странах, оказались в Израиле, чтобы проводить и проститься с Девой Марией. Тогда Христос сам пришел на землю и забрал Богородицу на небеса.
5 сентября в православной церкви отмечается праздник отдания Успения Пресвятой Богородицы. Это последний из дней попразднства двунадесятых и великих праздников, отличающийся торжественностью, в богослужениях этого дня содержится значительная часть молитв и песней, которые пели в праздник.
На отдание запрещается заниматься огородом и посещать лес с любой целью. Кроме того, не рекомендуется убирать дом, стирать одежду, гладить белье. Заниматься мирскими делами, в том числе ссориться, осуждать других, обманывать, мусорить, грустить, плакать, оплакивать умерших и быть в плохом настроении, ездить на кладбище, отказывать в помощи и милостыне нуждающимся.