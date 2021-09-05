Семь жизненно важных привычек оптимистичных людей: почему они делают их самыми счастливыми

В основе процветания, успеха и счастья лежит позитивное мышление.
Оптимистичные люди, которым всегда есть чему порадоваться, часто выделяются в группе, пишет yourtango.com.
Они излучают ауру уверенности и независимости. Заинтригованных зрителей привлекает их уверенное присутствие, привлечение ценных деловых и дружеских связей.
Позитивные мыслители смело смотрят на свое будущее, потому что они уверены в том, кто они есть и что они делают. Они рассматривают жизнь как возможность заняться новыми проектами и ожидают благоприятного исхода.
В трудные времена они понимают, что это временная неудача. Они учатся на своих ошибках. Их укрепляют жизненные проблемы, и они остаются решительными, сосредоточенными и оптимистичными.
Их стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Они мотивированы чувством личной ответственности, этичности и помощи другим.
Это правда: ты такой, какой думаешь!
Каждый из нас создает нашу повседневную реальность посредством наших мыслей и действий. Мы привлекаем то, что хотим. Мы также привлекаем то, чего не хотим.
Сила позитивного мышления и позитивных мыслей волшебным образом привлекает возможности, успех, наши любимые вещи и значимые отношения.
А негативные мысли притягивают к нам проблемных людей, неблагополучные ситуации, финансовые затруднения и даже плохое здоровье.
Короче говоря - подобное притягивает подобное.
Мышление о дефиците - это форма отрицательной энергии. Те, кто думает о дефиците, чувствуют, что «недостаточно», чтобы обходиться.
Они всю жизнь жалуются на свои проблемы и невезение. Они зацикливаются на отсутствии денег, проблемах в отношениях или отсутствии отношений и одиночестве.
Мыслители о дефиците недоверчивы и эгоцентричны. Они боятся, что не получат своей доли денег, признания, веселья, имущества, любви и счастья.
Они боятся делиться своими знаниями, контактами или сочувствием, потому что кто-то может воспользоваться ими или опередить их.
Они боятся включать других в свою группу друзей, потому что кто-то может затмить их.
Они винят всех и вся в своих трудностях и несчастьях.
Противоположность мыслителя дефицита - мыслителя изобилия. Мыслители изобилия верят, что Вселенной есть чем заняться.
Они дарители и благодарны за все, что получают. Их сердца полны, их мысли велики, и их изобилие заразительно.
Они верят, что Вселенная щедра, и то, что им нужно для успеха в жизни, появится точно в нужное время.
Они быстро делятся своим временем, знаниями, ресурсами и связями, потому что верят, что они вернутся к ним в увеличенном виде.
Их отношения - личные и деловые - стабильны и приносят удовлетворение.
Многие мыслители изумлены и благодарны за свою удивительную удачу.
Некоторые называют это удачей. Но это не удача - это позитивный настрой и настрой. И вы можете узнать, как быть счастливым и быть более позитивным.
Вот 7 жизненно важных привычек счастливых людей, которые приводят к позитивному мышлению.
1. Они ищут в людях добро.
Относитесь ко всем с уважением и вежливостью.
Простите недостатки других, и вскоре вы простите собственные недостатки.
2. Они искренни в своих действиях.
Будьте честны, полны энтузиазма и дружелюбны. Выражайте свои искренние чувства тактично и заботливо. Это твоя лучшая личность.
И ваше лучшее «я» будет проявлять лучшее в других.
3. Они открыты для мыслей, мнений и идей других.
Вы можете быть неожиданно вдохновлены.
Не позволяйте предрассудкам или предвзятым представлениям закрывать глаза на возможности.
4. У них выработалось чувство благодарности.
Составьте мысленный список того, что вы цените в своей жизни - малого и большого - и поблагодарите за эти благословения.
Вселенная признает благодарное сердце и принесет вам больше того, чего вы желаете.
5. Они дающие, а не берущие.
Отдавайте свое время, деньги и мудрость. Дарите из щедрости.
Не ждите ничего взамен. Процветание проявляется в намерении сердца, а не в количестве.
6. Они постоянно думают о том, чего хотят, а не о том, чего у них нет.
Визуализируйте то, чего вы хотите от жизни, и верьте, что это ваше.
Это чувство создает реальность, а не только мысли.
7. Они обращают внимание на свои мечты.
Следуйте своим инстинктам. Обращайтесь к мудрости, которая находится внутри вас.
Это ваш духовный наставник, указывающий вам правильное направление.
Сила позитива ведет к счастливой жизни.
Когда вы практикуете мысли принятия, щедрости и благодарности, вы получите столько же или больше.