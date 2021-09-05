Как связаны кишечник, сердце и ваши мысли: удивительные ответы дали ученые в исследовании

Новое исследование показало, что сила связи между нашим мозгом и внутренними органами связана с тем, как мы относимся к своей внешности.
Это исследование, опубликованное в журнале Cortex, является первым исследованием и первым выявлением связи между изображением тела и обработкой мозгом внутренних сигналов, возникающих неосознанно, пишет medicalxpress.com.
Исследование, проведенное командой психологов и нейробиологов из Университета Англии Раскин (ARU), показало, что взрослые, чей мозг менее эффективен в обнаружении этих внутренних сообщений, с большей вероятностью будут испытывать стыд перед своим телом и озабоченность своим весом.
Это исследование может иметь терапевтическое значение для людей, страдающих состояниями, при которых образ тела играет значительную роль. Например, бессознательные сигналы можно сделать осознанными. Дальнейшие исследования могут быть применены даже в клинике, поскольку реакция мозга на сигналы кишечника может указывать на предрасположенность к расстройствам пищевого поведения.
Участники исследования - группа здоровых взрослых британцев - сначала приняли участие в четырех оценках образа тела, чтобы измерить их чувства признательности за тело, оценки функциональности тела, стыда перед телом и озабоченности своим весом.
Затем исследователи провели измерения внутренних сигналов участников. Некоторые сообщения от сердца и кишечника обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система интерпретирует эти сигналы, чтобы обеспечить мозг постоянно обновляемой информацией о внутреннем состоянии организма.
Сила связи между кишечником и мозгом измерялась путем одновременной регистрации электрической активности обеих областей. Исследователи также измерили реакцию мозга на сердцебиение.
Они обнаружили, что более слабые реакции мозга на кишечник и сердце были в значительной степени связаны с более высоким уровнем стыда перед своим телом и озабоченностью своим весом среди участников.
Старший автор доктор Джейн Аспелл, доцент кафедры когнитивной неврологии в Университете Англии Раскин (ARU), сказала: «Мы ощущаем свое тело как изнутри, так и снаружи: мы можем знать, как выглядят наша кожа и конечности, но также и как мы чувствуем голод или насколько сильно наше сердце бьется во время упражнений.Мозг также постоянно обрабатывает внутренние сигналы, которые мы не осознаем.
«Мы обнаружили, что, когда мозг менее реагирует на эти неявные сигналы изнутри тела, люди с большей вероятностью будут придерживаться негативных взглядов на внешний вид своего тела. Возможно, когда мозг имеет более слабую связь с внутренним телом, мозг уделяет больше внимания внешнему телу, поэтому внешний вид становится гораздо более важным для самооценки».
Ведущий автор доктор Дженнифер Тодд, научный сотрудник Университета Англии Раскин (ARU), сказала: «Наше исследование может иметь значение для тех, кто испытывает негативное восприятие тела, что может серьезно повлиять на жизнь людей.
«Измерения сигналов кишечника и сердца, используемые в нашем исследовании, потенциально могут действовать как биомаркеры, помогающие идентифицировать или даже прогнозировать отрицательный образ тела и связанные с ним состояния, такие как расстройства пищевого поведения. Кроме того, обучая людей лучше осознавать внутренние ощущения, можно было бы усилить эти бессознательные сигналы.
«Нам нужно понять, почему одни мозги лучше распознают эти внутренние сигналы, чем другие. Мы ожидаем, что это частично связано с различиями в нейроанатомических связях между мозгом и внутренними органами, и это будет предметом будущих исследований».
Тем временем доктор Джейн Аспелл расскажет о своих исследованиях тела и самосознания в ходе выступления на Британском научном фестивале 2021, 7-11 сентября, организованном Британской научной ассоциацией в Университете Англии Раскин. В докладе будут рассмотрены исследования внетелесных переживаний (ВТО), и она поделится тематическими исследованиями неврологических пациентов.
Работа доктора Аспелл исследует, что происходит в мозге во время ВТО, и она представит доказательства того, что это вызвано ненормальным функционированием частей мозга, которые обрабатывают и объединяют сигналы от наших тел. Это исследование неврологических пациентов проливает свет на то, как здоровый мозг генерирует переживание собственного «я» и что происходит, когда эта конструкция временно «идет не так».