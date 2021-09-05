Что можно и что никогда нельзя делать на Лупу Брусничника 5 сентября? Важные приметы народного праздника
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Что можно и что никогда нельзя делать на Лупу Брусничника 5 сентября? Важные приметы народного праздника

9:31:119/5/2021Фото: pixabay.com
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В народе праздник называют днем Лупа Брусничника, в честь брусники, активно созревающей к пятому сентября.

Люди, знающие о полезных качествах брусники, обязательно ходили на день мученика Лупа в лес

5 сентября 2021 в народе отмечается народный праздник в честь святого мученика Луппа, называемого Брусничником.
Святой Луп был рабом на службе у великого мученика Дмитрия Солунского, сильно пострадавшего за проповедование христианства. Перед своей смертельной казнью Дмитрий сказал Луппу, чтобы он исполнил его последнюю волю - раздал нуждающимся все его имущество. Лупп забрал окровавленную одежду у своего господина после казни. А также его перстень. С этими вещами Лупп совершил много чудес. Но и ему пришлось за это пострадать, в результате Луп стал мучеником. За его рассказы про Христа император Максимилиан приказал заключить святого смертельно казнить.

В народе праздник называют днем Лупа Брусничника, в честь брусники, активно созревающей к пятому сентября.

У этой ягоды очень много полезных веществ. Брусника содержит в себе органические кислоты, витамин С и бета-каротин, комплекс витаминов группы В, калия, кальция, магния и фосфора. Ягода используются для приготовления варенья, компотов и соков, или в сыром виде. Поскольку они содержат себе большое количество фитохимикатов, они используются для профилактики или уменьшения инфекций мочевыводящих путей.

Люди, знающие о полезных качествах брусники, обязательно ходили на день мученика Лупа в лес, чтобы собрать как можно больше собрать витаминов перед долгой суровой зимой.

Нельзя в этот день покидать свое место работы. Не совершайте резкие перемены в жизни, иначе возникнут трудности в поиске нового рабочего места. Также запрещается подметать пол. В этот день нельзя выметать сор, чтобы совершенно случайно не вымести свое здоровье, благополучие и достаток. Пылесос также применять нельзя.

Не сплетничайте, также не занимайтесь обсуждением других людей, не раскрывайте секреты, как свои, так и чужие. В целом, это нельзя делать в любой день, но в этот праздник — особенно.
Также на Брусничника особое внимание уделяли приметам дня.

Гром на день мученика Лупа - к теплой осени, холодной зиме.

Журавли на юг летят – к ранней зиме.

Низко над землёй журавли летят – лютых морозов не будет.

Журавли без крика летят – к скорому ненастью.

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