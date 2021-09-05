Названо обычное растение, которое спасает человека от регулярных запоров

Запор - это распространенная проблема со здоровьем, которую можно лечить естественным путем с помощью алоэ вера, универсального суперпродукта.
В следующий раз, когда у вас возникнет запор, возьмите алоэ вера и попробуйте некоторые из приведенных ниже рекомендаций, пишет food.news.
Что вызывает запор?
Вот некоторые из распространенных причин запора :
Не пользоваться ванной, когда вам нужно
Если вы сдерживаете позыв к дефекации, желание постепенно уходит. Но чем дольше вы откладываете опорожнение кишечника, тем суше и тяжелее становится стул. Если вы не пользуетесь туалетом, когда это необходимо, также повышается риск возникновения фекальных пробок.
Обезвоживание
Если пить недостаточно воды, у вас может возникнуть запор. Поддерживайте водный баланс, выпивая достаточное количество воды или других жидкостей, таких как чай, натуральные подслащенные фрукты, овощные соки и прозрачные супы.
Обратите внимание, что некоторые жидкости могут увеличить риск обезвоживания и усугубить запор. Если вы склонны к запорам, ограничьте потребление газированных напитков с кофеином, кофе и алкоголя.
Изменения в распорядке дня
Когда вы путешествуете, ваш распорядок дня меняется, и это может повлиять на вашу пищеварительную систему.
В статье, опубликованной в 2008 году, исследователи рассказали 83 людям об изменениях в пищеварении, которые они испытали во время поездок за пределы США. Они обнаружили, что девять процентов путешественников испытывали запор при посещении другой страны.
Прием пищи, пользование туалетом и отход ко сну в другое время, чем обычно, могут увеличить риск запора .
Физическое бездействие
Регулярные занятия спортом также могут вызвать запор. Согласно исследованиям, физически здоровые люди, такие как марафонцы, реже страдают запорами по сравнению с менее активными людьми. Однако точную причину этого эксперты еще не выяснили.
Если вы проводите несколько дней или недель, лежа в постели или сидя на стуле по работе, у вас может быть более высокий риск развития запора.
Недостаток пищевых волокон
Соблюдение сбалансированной диеты и получение достаточного количества пищевых волокон может снизить вероятность запора. Получение достаточного количества клетчатки важно, поскольку она способствует регулярному опорожнению кишечника , особенно если вы привыкли пить много воды.
Увеличьте потребление пищевых волокон, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как:
Фрукты
Чечевица, нут и другие бобовые
Орехи
Овощи
Цельнозерновые
Избегайте запоров, избегая этих продуктов с низким содержанием клетчатки:
Продукты с высоким содержанием жира, такие как сыр и мясо.
Продукты с высокой степенью обработки, такие как белый хлеб
Фаст-фуд, чипсы и другая нездоровая пища
Алоэ вера от запора
Запор - болезненная и хроническая проблема желудочно-кишечного тракта. Есть много способов вылечить запор, но алоэ вера - естественное средство, которое может помочь стимулировать и смягчить стул, чтобы восстановить нормальную функцию кишечника.
Вот четыре способа использования алоэ вера для облегчения запора:
Соберите чистый гель алоэ вера с органически выращенного растения и смешайте его с фруктовым соком. Выпейте жидкость для лечения запора. Сырой гель алоэ более концентрирован, чем имеющиеся в продаже соки алоэ вера, поэтому используйте только две столовые ложки за раз.
Если вы страдаете хроническим запором, регулярно пейте сок алоэ вера. Хронические желудочно-кишечные расстройства обычно вызваны грибковой инфекцией пищеварительного тракта кандида. Употребление алоэ вера может помочь, поскольку оно обладает противогрибковыми свойствами, которые помогают бороться с кандидозом и укрепляют здоровье пищеварительной системы.
Принимайте алоэ вера в высушенных латексных капсулах для смягчения стула. Вы можете купить капсулы алоэ вера в большинстве магазинов здорового питания. Для достижения наилучших результатов следуйте рекомендациям производителя по дозировке.
Попробуйте детокс-формулу с алоэ вера, чтобы очистить толстую кишку от фекалий и вредных токсинов. Коммерческие препараты этих формул можно принимать несколько раз в день в течение нескольких недель, чтобы очистить толстую кишку по всей длине. Прием алоэ вера также может помочь восстановить полезные бактерии в толстой кишке.
Профилактика запоров
Соблюдение сбалансированной диеты и потребление жидкости - лучший способ предотвратить запор .
Потребляйте больше пищевых волокон для лечения запоров и предотвращения повторных приступов. Увеличьте потребление клетчатки, изменив привычки питания или принимая пищевые добавки.
Оставайтесь гидратированными. Старайтесь выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы смягчить стул и облегчить его выведение. Потребление нужного количества жидкости может помочь стулу легко покинуть толстую кишку. Вы также можете пить свежий фруктовый сок или есть увлажняющие фрукты или овощи, такие как огурцы и арбузы.
Ешьте свежие и сушеные фрукты. Фрукты, особенно сухофрукты, богаты клетчаткой и могут помочь при запоре. Если вы регулярно страдаете запорами, ешьте такие фрукты, как яблоки, бананы, инжир, чернослив и изюм.
Ешьте много овощей. Овощи от природы богаты пищевыми волокнами и помогают предотвратить запоры. Бобовые, фасоль пинто и листовые овощи богаты клетчаткой, поэтому включите их в свой обычный рацион для облегчения и профилактики запоров.
Ешьте цельнозерновые. Предотвратите запор, употребляя в пищу ячмень, молотое льняное семя, овсянку, хлопья с пшеничными отрубями и цельнозерновой хлеб. Старайтесь потреблять не менее 35 граммов клетчатки в день для улучшения пищеварения.
Вы можете предотвратить запор, употребляя фрукты и овощи, богатые клетчаткой. Если у вас уже есть запор, попробуйте использовать алоэ вера, чтобы облегчить ваше состояние.