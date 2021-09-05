Названо обычное растение, которое спасает человека от регулярных запоров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Названо обычное растение, которое спасает человека от регулярных запоров

4:00:029/5/2021Фото: pxhere.com
0

Если вы регулярно страдаете запорами, ешьте такие фрукты, как яблоки, бананы, инжир, чернослив и изюм.

алоэ вера
Алоэ вера - естественное средство, которое может помочь стимулировать и смягчить стул, чтобы восстановить нормальную функцию кишечника

Запор - это распространенная проблема со здоровьем, которую можно лечить естественным путем с помощью алоэ вера, универсального суперпродукта.

В следующий раз, когда у вас возникнет запор, возьмите алоэ вера и попробуйте некоторые из приведенных ниже рекомендаций, пишет food.news.

Что вызывает запор?

Вот некоторые из распространенных причин запора :

Не пользоваться ванной, когда вам нужно

Если вы сдерживаете позыв к дефекации, желание постепенно уходит. Но чем дольше вы откладываете опорожнение кишечника, тем суше и тяжелее становится стул. Если вы не пользуетесь туалетом, когда это необходимо, также повышается риск возникновения фекальных пробок.

Обезвоживание

Если пить недостаточно воды, у вас может возникнуть запор. Поддерживайте водный баланс, выпивая достаточное количество воды или других жидкостей, таких как чай, натуральные подслащенные фрукты, овощные соки и прозрачные супы.

Обратите внимание, что некоторые жидкости могут увеличить риск обезвоживания и усугубить запор. Если вы склонны к запорам, ограничьте потребление газированных напитков с кофеином, кофе и алкоголя.

Изменения в распорядке дня

Когда вы путешествуете, ваш распорядок дня меняется, и это может повлиять на вашу пищеварительную систему.

В статье, опубликованной в 2008 году, исследователи рассказали 83 людям об изменениях в пищеварении, которые они испытали во время поездок за пределы США. Они обнаружили, что девять процентов путешественников испытывали запор при посещении другой страны.

Прием пищи, пользование туалетом и отход ко сну в другое время, чем обычно, могут увеличить риск запора .

Физическое бездействие

Регулярные занятия спортом также могут вызвать запор. Согласно исследованиям, физически здоровые люди, такие как марафонцы, реже страдают запорами по сравнению с менее активными людьми. Однако точную причину этого эксперты еще не выяснили.

Если вы проводите несколько дней или недель, лежа в постели или сидя на стуле по работе, у вас может быть более высокий риск развития запора.

Недостаток пищевых волокон

Соблюдение сбалансированной диеты и получение достаточного количества пищевых волокон может снизить вероятность запора. Получение достаточного количества клетчатки важно, поскольку она способствует регулярному опорожнению кишечника , особенно если вы привыкли пить много воды.

Увеличьте потребление пищевых волокон, употребляя в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как:

Фрукты
Чечевица, нут и другие бобовые
Орехи
Овощи
Цельнозерновые

Избегайте запоров, избегая этих продуктов с низким содержанием клетчатки:

Продукты с высоким содержанием жира, такие как сыр и мясо.
Продукты с высокой степенью обработки, такие как белый хлеб
Фаст-фуд, чипсы и другая нездоровая пища

Алоэ вера от запора

Запор - болезненная и хроническая проблема желудочно-кишечного тракта. Есть много способов вылечить запор, но алоэ вера - естественное средство, которое может помочь стимулировать и смягчить стул, чтобы восстановить нормальную функцию кишечника.

Вот четыре способа использования алоэ вера для облегчения запора:

Соберите чистый гель алоэ вера с органически выращенного растения и смешайте его с фруктовым соком. Выпейте жидкость для лечения запора. Сырой гель алоэ более концентрирован, чем имеющиеся в продаже соки алоэ вера, поэтому используйте только две столовые ложки за раз.
Если вы страдаете хроническим запором, регулярно пейте сок алоэ вера. Хронические желудочно-кишечные расстройства обычно вызваны грибковой инфекцией пищеварительного тракта кандида. Употребление алоэ вера может помочь, поскольку оно обладает противогрибковыми свойствами, которые помогают бороться с кандидозом и укрепляют здоровье пищеварительной системы.
Принимайте алоэ вера в высушенных латексных капсулах для смягчения стула. Вы можете купить капсулы алоэ вера в большинстве магазинов здорового питания. Для достижения наилучших результатов следуйте рекомендациям производителя по дозировке.
Попробуйте детокс-формулу с алоэ вера, чтобы очистить толстую кишку от фекалий и вредных токсинов. Коммерческие препараты этих формул можно принимать несколько раз в день в течение нескольких недель, чтобы очистить толстую кишку по всей длине. Прием алоэ вера также может помочь восстановить полезные бактерии в толстой кишке.

Профилактика запоров

Соблюдение сбалансированной диеты и потребление жидкости - лучший способ предотвратить запор .

Потребляйте больше пищевых волокон для лечения запоров и предотвращения повторных приступов. Увеличьте потребление клетчатки, изменив привычки питания или принимая пищевые добавки.

Оставайтесь гидратированными. Старайтесь выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы смягчить стул и облегчить его выведение. Потребление нужного количества жидкости может помочь стулу легко покинуть толстую кишку. Вы также можете пить свежий фруктовый сок или есть увлажняющие фрукты или овощи, такие как огурцы и арбузы.

Ешьте свежие и сушеные фрукты. Фрукты, особенно сухофрукты, богаты клетчаткой и могут помочь при запоре. Если вы регулярно страдаете запорами, ешьте такие фрукты, как яблоки, бананы, инжир, чернослив и изюм.

Ешьте много овощей. Овощи от природы богаты пищевыми волокнами и помогают предотвратить запоры. Бобовые, фасоль пинто и листовые овощи богаты клетчаткой, поэтому включите их в свой обычный рацион для облегчения и профилактики запоров.

Ешьте цельнозерновые. Предотвратите запор, употребляя в пищу ячмень, молотое льняное семя, овсянку, хлопья с пшеничными отрубями и цельнозерновой хлеб. Старайтесь потреблять не менее 35 граммов клетчатки в день для улучшения пищеварения.

Вы можете предотвратить запор, употребляя фрукты и овощи, богатые клетчаткой. Если у вас уже есть запор, попробуйте использовать алоэ вера, чтобы облегчить ваше состояние.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Повышенная потливость по ночам — сигнал страшного недуга
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
лечениепрофилактика продуктыприродные средствазапорыалоэ вера
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Страдаете запором?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Названо обычное растение, которое спасает человека от регулярных запоров
4:00:02 9/5/2021
Названо обычное растение, которое спасает человека от регулярных запоров
Неожиданное открытие о чае сделали ученые: как он влияет на ваш мозг?
3:30:58 9/5/2021
Неожиданное открытие о чае сделали ученые: как он влияет на ваш мозг?
Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото
3:00:23 9/5/2021
Супермодель Эмили Ратаковски в крошечном бикини и со стройной фигурой спустя полгода послед рождения ребенка - фото
Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить
2:30:07 9/5/2021
Как чистить кормушку для птиц - главная причина, по которой вы должны их обязательно чистить
Семь жизненно важных привычек оптимистичных людей: почему они делают их самыми счастливыми
2:00:22 9/5/2021
Семь жизненно важных привычек оптимистичных людей: почему они делают их самыми счастливыми
Как связаны кишечник, сердце и ваши мысли: удивительные ответы дали ученые в исследовании
1:30:01 9/5/2021
Как связаны кишечник, сердце и ваши мысли: удивительные ответы дали ученые в исследовании
Новое исследование по рыбьему жиру: стоит ли его принимать, кому и как часто?
1:00:55 9/5/2021
Новое исследование по рыбьему жиру: стоит ли его принимать, кому и как часто?
Названы сроки и причины прекращения действия вакцин от коронавируса: почему исчезает защита?
12:30:02 9/5/2021
Названы сроки и причины прекращения действия вакцин от коронавируса: почему исчезает защита?
6 сезон "Чужестранки": названа точная дата премьеры суперпопулярного сериала во всем мире
11:30:37 9/4/2021
6 сезон "Чужестранки": названа точная дата премьеры суперпопулярного сериала во всем мире
Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни
11:20:35 9/4/2021
Первая зеркальная дата осени: Как использовать 9.09 для улучшения жизни