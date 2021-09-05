Новое исследование по рыбьему жиру: стоит ли его принимать, кому и как часто?

Вы слышали это десятки раз: жирная рыба, такая как лосось, тунец, скумбрия и форель, полезны для вашего здоровья, несмотря на обилие жиров.
На самом деле, именно высокое содержание жиров в их маслах делает их здоровыми. Эта жирная рыба полна омега-3 жирных кислот - полезных жиров - и Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать не менее двух порций этой рыбы два раза в неделю, пишет medicalxpress.com.
Так что же такого хорошего в этих жирах, что заставляет экспертов советовать есть жирную рыбу и добавлять рыбий жир?
Польза хороших жиров
Известно, что жирная рыба содержит две вещи: белок, который организм использует для восстановления поврежденных клеток и создания новых , и полезные жиры, называемые омега-3. Считается, что омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить риск заболеваний, связанных с воспалением, таких как болезни сердца, артрит и рак.
Два основных омега-3 в рыбьем жире - это докозагексаеновая кислота (DHA) и эйкозапентаеновая кислота (EHA). Вы не можете получить эти полезные жиры из растительных источников. Орехи и семена богаты другим типом омега-3, известным как альфа-линоленовая кислота (ALA). В то время как ALA предлагает свои уникальные преимущества, DHA и EPA играют множество важных ролей внутри вашего тела, помимо предоставления широкого спектра преимуществ.
Согласно исследованию 2012 года, DHA и EPA необходимы для правильного роста и развития , а также для здорового старения. Они также участвуют в противовоспалительных процессах и служат предшественниками различных липидных медиаторов. Липидные медиаторы - это сигнальные молекулы, которые помогают регулярным клеточным реакциям , включая рост и гибель клеток и воспаление.
DHA также является ключевым компонентом клеточных мембран. Фактически, клетки вашего мозга и сетчатки содержат большое количество этого полезного жира. Между тем, EPA используется вашим организмом для производства эйкозаноидов , которые представляют собой молекулы, необходимые для размножения, желудочной секреции и регулирования артериального давления. Помимо жирной рыбы, вы также можете получить DHA и EPA из морских водорослей - так называемых морских овощей - и морских водорослей.
Вот некоторые из преимуществ рыбьего жира, богатого DHA и EPA:
Помогает защитить от сердечных заболеваний. Согласно исследованию американских ученых, омега-3 в рыбьем жире могут противодействовать пагубному воздействию психического стресса на сердце. Добровольцы, которые принимали рыбий жир в течение нескольких недель, показали снижение реактивности сердечного ритма и активности симпатических нервов в мышцах при стрессе, что свидетельствует о том, что рыбий жир оказывает защитное действие на сердечно-сосудистую функцию во время психического стресса.
Помогает снизить риск артрита. Используя данные популяционного проспективного исследования, шведские исследователи обнаружили, что адекватное ежедневное потребление омега-3, таких как те, которые содержатся в рыбьем жире, может снизить риск развития ревматоидного артрита у человека на 35 процентов. Стабильно высокое долгосрочное потребление может снизить ваш риск до 52 процентов.
Помогает поддерживать здоровье мозга. Многие исследования показали, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития слабоумия. Но исследование 2013 года показало, что DHA в рыбьем жире может защитить клетки мозга от воспаления, вызванного алкоголем . Фактически, DHA помогла снизить нейровоспаление примерно на 90 процентов в культурах клеток мозга, подвергшихся воздействию алкоголя в количестве, более чем в четыре раза превышающем допустимый предел для вождения.
Помогает снизить риск некоторых видов рака - согласно исследованию 2013 года, низкие дозы EPA могут эффективно остановить рост раковых клеток кожи . Исследователи отметили, что EPA делает это путем остановки деления клеток и запуска апоптоза или запрограммированного самоубийства клеток. Между тем, другие исследования показали, что высокое потребление рыбьего жира женщинами может помочь снизить риск рака груди.
Помогает поддерживать здоровое зрение - исследования показали, что функция сетчатки с возрастом постепенно ухудшается. Но добавление ДГК может помочь сохранить эту функцию и предотвратить функциональную потерю, связанную с возрастом , согласно исследованию исследователей из Университета Альберты в Канаде.
Обновленная информация о добавках рыбьего жира и здоровье сердца
В недавнем исследовании австралийские исследователи изучили преимущества сочетания рыбьего жира с куркумином , еще одной популярной добавкой для поддержания хорошего здоровья сердца. Они работали со 152 пожилыми людьми в возрасте от 50 до 80 лет, которые страдали избыточным весом или ожирением и вели малоподвижный образ жизни. Исследователи разделили участников на четыре группы и попросили их принимать плацебо, рыбий жир, куркумин или комбинацию рыбьего жира и куркумина каждый день в течение 16 недель.
Исследователи обнаружили, что участники, которые ежедневно принимали рыбий жир (2000 мг DHA + 400 мг EPA), испытали значительное улучшение частоты сердечных сокращений, уровня триглицеридов и холестерина в крови . В частности, у участников наблюдалось трехпроцентное снижение частоты сердечных сокращений по сравнению с плацебо, снижение уровня триглицеридов в крови на 24 процента и повышение уровня хорошего холестерина на восемь процентов.
Но, вопреки их ожиданиям, комбинация рыбьего жира и куркумина не дала дополнительных преимуществ. Исследователи сказали, что это может означать, что эти две добавки не работают синергетически. Они также отметили, что другая исследовательская группа провела аналогичный эксперимент и пришла к таким же результатам.
Несмотря на то, что сочетание рыбьего жира и куркумина не оправдывает ожиданий, исследователи заявили, что их исследование еще раз доказывает, почему добавление рыбьего жира или употребление жирной рыбы является одним из ключей к здоровому сердцу. Если вы хотите сохранить хорошее здоровье сердца как можно дольше, подумайте о том, чтобы есть как минимум две порции жирной рыбы каждую неделю или ежедневно принимать добавки с рыбьим жиром. Увеличение потребления полезных жиров обязательно принесет пользу и другим частям вашего тела.